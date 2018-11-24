«Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» победили в матчах предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу

Солигорский «Шахтер», идущий вторым, играл в гостях у одного из аутсайдеров «Смолевичей» и победил со счетом 2:0.

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Футболисты минского «Динамо» в Могилеве разгромили с результатом 3:0 местный «Днепр», покидающий высшую лигу.

Еще один претендент на медали «Витебск» на своем поле взял верх над «Городеей» — 1:0.

Чемпион Беларуси борисовский БАТЭ после недавнего крупного поражения от «Шахтера» (0:3) сегодня в домашнем матче победил гостей из минского «Луча» — 4:1.

Результаты остальных встреч 29-го тура: «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Гомель» — 0:0, «Торпедо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:2, «Минск» — «Неман» (Гродно) — 1:2.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ — 72 очка, «Шахтер» — 61, «Динамо» (Минск) — 60, «Витебск» — 59, «Торпедо-БелАЗ» — 54.

Внизу турнирной таблицы «Днепр» — 16 очков, у «Луча» и «Смолевичей» по 23 очка, на балл больше у минского «Торпедо».