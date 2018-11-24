«Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» победили в матчах предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу

Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тамбов2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Сочи0
Балтика0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе0
Рома0
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Оренбург0
Уфа0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Мордовия1
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир1
Луч1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Рубин
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново3
Краснодар-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К2
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты0
Десна2
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар3
Реал0
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Леванте
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород2
Томь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Химки1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо1
Енисей2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Шинник3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Факел0
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ним
Футбол. Зарубежный
22:30
Интер
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Барселона
Все события
Фоторепортажи
1315 лет победе России над Уэльсом
22Гол Смолова не помог «Локо» в матче с «Уралом»
17:10 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер», минское «Динамо» и «Витебск» победили в матчах предпоследнего тура чемпионата Беларуси по футболу

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все претенденты на места в призовой тройке футбольного чемпионата Беларуси одержали победы в матчах предпоследнего тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Солигорский «Шахтер», идущий вторым, играл в гостях у одного из аутсайдеров «Смолевичей» и победил со счетом 2:0.

Читайте также
Казахстанский футболист может пополнить ряды БАТЭ

Футболисты минского «Динамо» в Могилеве разгромили с результатом 3:0 местный «Днепр», покидающий высшую лигу.

Еще один претендент на медали «Витебск» на своем поле взял верх над «Городеей» — 1:0.

Чемпион Беларуси борисовский БАТЭ после недавнего крупного поражения от «Шахтера» (0:3) сегодня в домашнем матче победил гостей из минского «Луча» — 4:1.

Результаты остальных встреч 29-го тура: «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Гомель» — 0:0, «Торпедо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:2, «Минск» — «Неман» (Гродно) — 1:2.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ — 72 очка, «Шахтер» — 61, «Динамо» (Минск) — 60, «Витебск» — 59, «Торпедо-БелАЗ» — 54.

Внизу турнирной таблицы «Днепр» — 16 очков, у «Луча» и «Смолевичей» по 23 очка, на балл больше у минского «Торпедо».

Матчи заключительного тура состоятся 2 декабря: «Шахтер» — «Минск», «Торпедо» — «Динамо» (Минск), «Гомель» — «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ, «Луч» — «Смолевичи», «Неман» — «Динамо» (Брест), «Ислочь» — «Днепр», «Городея» — «Слуцк».

Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витебск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на неделю с 26 ноября по 2 декабря
Нюша удивила трогательным видео с дочкой
Допинг в финале: как попался капитан «Реала»
Российский боец Павлович проиграл Овериму на турнире в Пекине
«Енисей» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ
УЕФА опроверг информацию о положительной допинг-пробе Рамоса
Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир
Прогноз букмекеров: «Тоттенхэм» и «Челси» порадуют голами
ЦСКА принимает СКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь