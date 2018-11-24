«Эйбар» впервые победил мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании по футболу

Источник: AP 2018

Голами в составе победителей отметись Гонсало Эскаланте (16-я минута), Серхи Энрик (52) и Кике Гарсия (57).

«Эйбар» одержал победу над «Реалом» впервые в истории. Клуб вышел в высший испанский дивизион в сезоне-2014/15, наивысшим достижением команды является восьмое место в чемпионате Испании в прошлом сезоне. В текущем чемпионате «Эйбар» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 13 матчах.

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«Реал» последний раз проигрывал в матче чемпионата Испании «Барселоне» (1:5), выездная игра состоялась 28 октября. Поражение от «Эйбара» стало для команды первым под руководством Сантьяго Солари, который был назначен на пост главного тренера клуба 13 ноября. Мадридская команда занимает шестое место в таблице, набрав 20 очков в 13 встречах.