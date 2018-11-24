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17:30 (мск), источник: ТАСС

«Эйбар» впервые победил мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 24 ноября. «Эйбар» со счетом 3:0 победил мадридский «Реал» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2018

Голами в составе победителей отметись Гонсало Эскаланте (16-я минута), Серхи Энрик (52) и Кике Гарсия (57).

«Эйбар» одержал победу над «Реалом» впервые в истории. Клуб вышел в высший испанский дивизион в сезоне-2014/15, наивысшим достижением команды является восьмое место в чемпионате Испании в прошлом сезоне. В текущем чемпионате «Эйбар» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 13 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» последний раз проигрывал в матче чемпионата Испании «Барселоне» (1:5), выездная игра состоялась 28 октября. Поражение от «Эйбара» стало для команды первым под руководством Сантьяго Солари, который был назначен на пост главного тренера клуба 13 ноября. Мадридская команда занимает шестое место в таблице, набрав 20 очков в 13 встречах.

В следующем матче «Реал» дома сыграет с «Валенсией» 1 декабря, «Эйбар» 30 ноября на выезде встретится с «Райо Вальекано».

Эйбар 3:0
Первый тайм: 1:0
Реал
24.11.2018, 15:00 основной раунд: 13-й тур Municipal de Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Сантьяго Солари
Голы
16′ Гонсало Эскаланте 5
52′ Аметльер Серхио Энрич (М. Кукурелья) 9
57′ Энрике Гарсия Кике (А. Серхио Энрич) 17
Составы
Унамуно Асьер Риесго 13
Рубен Пенья 11
Вальдес Диас Хосе Анхель 15
Иван Рамис 4
Паулу Андре Оливейра 12
33′ Марк Кукурелья 20
Гонсало Эскаланте 5
36′ Хоан Хордан 24
83′ Фабиан Орельяна 14
Серхио Диас Альварес 6
74′ Аметльер Серхио Энрич 9
Диас де Оливейра Шарлес 19
88′ Энрике Гарсия Кике 17
Пабло Де Бласис 16
25 Тибо Куртуа
12 Марселу
4 Серхио Рамос
5 Рафаэль Варан
24 Дани Себальос
8 Тони Кроос
9 Карим Бензема
11 Гарет Бэйл 44′
19 Альваро Одриосола 54′
2 Даниэль Карвахаль
10 Лука Модрич 63′
22 Франсиско Роман Иско
20 Марко Асенсио 74′
28 Винисиус Жуниор
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 9
8 Удары в створ 3
5 Угловые 4
17 Фолы 8
4 Офсайды 11
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
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