Дубль Сане помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде разгромили «Вест Хэм» в матче 13-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде разгромили «Вест Хэм» в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Субботняя игра в Лондоне завершилась победой «Сити» со счетом 4:0. Дубль оформил Лерой Сане (34-я и 90-я минуты), еще по мячу забили Давид Сильва (11) и Рахим Стерлинг (19).
«Манчестер Сити» пока не проигрывал в текущем чемпионате и с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице.
Результаты параллельных матчей тура:
«Фулхэм» — «Саутгемптон» — 3:2,
«Уотфорд» — «Ливерпуль» — 0:3,
«Брайтон» — «Лестер» — 1:1,
«Эвертон» — «Кардифф — 1:0,
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0:0.
|Вест Хэм Юнайтед
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0:4
Первый тайм: 0:3
|Манчестер Сити
|Мануэль Пеллегрини
|Хосеп Гвардьола
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|1
|6
|Фолы
|3
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)