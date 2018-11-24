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21:02 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Сане помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» на выезде разгромили «Вест Хэм» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

Субботняя игра в Лондоне завершилась победой «Сити» со счетом 4:0. Дубль оформил Лерой Сане (34-я и 90-я минуты), еще по мячу забили Давид Сильва (11) и Рахим Стерлинг (19).

«Манчестер Сити» пока не проигрывал в текущем чемпионате и с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице.

Результаты параллельных матчей тура:

«Фулхэм» — «Саутгемптон» — 3:2,

«Уотфорд» — «Ливерпуль» — 0:3,

«Брайтон» — «Лестер» — 1:1,

«Эвертон» — «Кардифф — 1:0,

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0:0.

Вест Хэм Юнайтед 0:4
Первый тайм: 0:3
Манчестер Сити
24.11.2018, 18:00 основной раунд: 13-й тур London Stadium
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини Хосеп Гвардьола
Голы
21 Давид Сильва 11′
7 Рахим Стерлинг (Л. Сане) 19′
19 Лерой Сане (Р. Стерлинг) 34′
19 Лерой Сане (Габриэл Жезус) 90+3′
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Фабиан Бальбуэна 4
Пабло Сабалета 5
Исса Диоп 23
Деклан Райс 41
Педро Обианг 14
Марко Арнаутович 7
Майкл Антонио 30
45′ Артур Масуаку 26
Аарон Крессуэлл 3
68′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон 8
Перес Мартинес Лукас 27
55′ Грэди Диангана 45
Хавьер Эрнандес 17
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
14 Эмерик Ляпорт
30 Николас Отаменди
18 Фабиан Делф
21 Давид Сильва
25 Фернандинью
19 Лерой Сане
8 Илкай Гюндоган 69′
47 Фил Фоден
7 Рахим Стерлинг 74′
26 Рияд Махрез
10 Серхио Агуэро 81′
33 Габриэл Жезус
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 6
8 Угловые 1
6 Фолы 3
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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