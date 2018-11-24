«Бавария» опять пропустила три гола. Хет-трик сделал бельгийский ноунейм
«Бавария» умудрилась упустить преимущество в два мяча, пропустив после выходов один на один. Полный бардак в обороне!
«Бавария» умудрилась упустить преимущество в два мяча, пропустив после выходов один на один. Полный бардак в обороне!
В прошлом туре «Бавария» проиграла «Боруссии» в главном матче первого круга Бундеслиги — 2:3. Второй тайм игры в Дортмунде превратился в кошмар для защитников чемпиона Германии и голкипера Мануэля Нойера. И вот теперь история повторилась в домашней встрече с «Фортуной», делившей перед 12-м туром последнее место со «Штутгартом».
В первом тайме команда Нико Ковача быстро забила два гола и вроде бы спокойно вела игру. «Бавария» открыла счёт в результате ошибки будущего героя матча Доди Лукебакио, который после подачи углового вынес мяч прямо в ноги Николасу Зюле. Потом Томас Мюллер поймал гостей на ошибке при создании офсайда. Забил он потрясающе красиво! Одним касанием Мюллер укротил мяч, а другим отправил его в ворота. Гол Лукебакио перед перерывом мог показаться Ковачу досадным недоразумением. Эпизод
В концовке хозяева не просто растеряли преимущество в два гола — они пропустили дважды после выходов один на один! Игра центральных защитников мюнхенцев не выдерживает никакой критики. Месть Лукебакио была страшной, ведь бельгиец превратил Жерома Боатенга и Зюле в шутов, открываясь на одной линии с ними под передачи из глубины. Интересно, что в первом эпизоде принять верное решение судье помог видеоповтор.
21-летний Лукебакио — воспитанник «Андерлехта» и игрок молодёжной сборной Бельгии. Высокий и достаточно быстрый вингер. Благодаря своему происхождению он может выбирать между первыми сборными ДР Конго и Бельгии.
«Андерлехту» Лукебакио принадлежал до 2018-го. Правда, за родной клуб сыграл не так много. Его отдавали в аренду «Тулузе» (пять матчей без результативных действий в Лиге 1 в сезоне-2016/17) и «Шарлеруа» (19 матчей, три гола и три голевые передачи в прошлом чемпионате Бельгии). В январе Доди перешёл в «Шарлеруа» за 2,2 млн евро, который уже на следующий день после закрытия сделки перепродал его в «Уотфорд» за 5 млн. Английский клуб летом отдал новичка в аренду «Фортуне». До этого бельгиец забил два гола в Бундеслиге. В общем,
«Вы можете легко представить, что я чувствую сейчас внутри, — сказал на послематчевой
Президента «Баварии» Ули Хёнесса, на котором лица не было, когда «Фортуна» забивала третий гол, спросили в
Анатолий Романов
|Нико Ковач
|Фридхельм Функель
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|9
|Угловые
|2
|5
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Свен Яблонски (Германия)