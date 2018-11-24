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22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» опять пропустила три гола. Хет-трик сделал бельгийский ноунейм

«Бавария» умудрилась упустить преимущество в два мяча, пропустив после выходов один на один. Полный бардак в обороне!

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Источник: Reuters

Как «Бавария» сыграла 3:3 с «Фортуной»?

В прошлом туре «Бавария» проиграла «Боруссии» в главном матче первого круга Бундеслиги — 2:3. Второй тайм игры в Дортмунде превратился в кошмар для защитников чемпиона Германии и голкипера Мануэля Нойера. И вот теперь история повторилась в домашней встрече с «Фортуной», делившей перед 12-м туром последнее место со «Штутгартом».

В первом тайме команда Нико Ковача быстро забила два гола и вроде бы спокойно вела игру. «Бавария» открыла счёт в результате ошибки будущего героя матча Доди Лукебакио, который после подачи углового вынес мяч прямо в ноги Николасу Зюле. Потом Томас Мюллер поймал гостей на ошибке при создании офсайда. Забил он потрясающе красиво! Одним касанием Мюллер укротил мяч, а другим отправил его в ворота. Гол Лукебакио перед перерывом мог показаться Ковачу досадным недоразумением. Эпизод вообще-то получился курьёзным. Жан Циммер хотел ударить через себя, а вместо этого стал автором голевой передачи на бельгийца, которого как-то лениво отпустил от себя Зюле. Но в начале второго тайма Мюллер оформил дубль ударом от линии штрафной.

При 78% владения мячом «Бавария» позволила сопернику нанести девять ударов, причём пять из них в створ.

В концовке хозяева не просто растеряли преимущество в два гола — они пропустили дважды после выходов один на один! Игра центральных защитников мюнхенцев не выдерживает никакой критики. Месть Лукебакио была страшной, ведь бельгиец превратил Жерома Боатенга и Зюле в шутов, открываясь на одной линии с ними под передачи из глубины. Интересно, что в первом эпизоде принять верное решение судье помог видеоповтор.

Кто такой Доди Лукебакио?

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21-летний Лукебакио — воспитанник «Андерлехта» и игрок молодёжной сборной Бельгии. Высокий и достаточно быстрый вингер. Благодаря своему происхождению он может выбирать между первыми сборными ДР Конго и Бельгии.

«Андерлехту» Лукебакио принадлежал до 2018-го. Правда, за родной клуб сыграл не так много. Его отдавали в аренду «Тулузе» (пять матчей без результативных действий в Лиге 1 в сезоне-2016/17) и «Шарлеруа» (19 матчей, три гола и три голевые передачи в прошлом чемпионате Бельгии). В январе Доди перешёл в «Шарлеруа» за 2,2 млн евро, который уже на следующий день после закрытия сделки перепродал его в «Уотфорд» за 5 млн. Английский клуб летом отдал новичка в аренду «Фортуне». До этого бельгиец забил два гола в Бундеслиге. В общем, какой-то особенной результативностью на профессиональном уровне Лукебакио не выделялся. А тут сразу хет-трик в ворота «Баварии»!

Теперь Ковача уволят?

«Вы можете легко представить, что я чувствую сейчас внутри, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер “Баварии”. — Если ваша команда держит игру в своих руках и постоянно ведёт, то вы должны быть счастливы, но одновременно злы из-за результата. Я не могу понять, как наша команда не использовала свои возможности. Но куда хуже то, как “Бавария” защищалась в эпизодах с голами “Фортуны”. В таком случае не имеет значения, какого уровня соперник вам противостоит. За подобные ошибки все должны наказывать».

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Президента «Баварии» Ули Хёнесса, на котором лица не было, когда «Фортуна» забивала третий гол, спросили в микст-зоне по поводу увольнения хорвата. «Во вторник нашим тренером, безусловно, будет Ковач», — коротко заявил Хёнесс. Чемпион Германии играет через три дня Лиге чемпионов дома с «Бенфикой».

Анатолий Романов

Бавария 3:3
Первый тайм: 2:1
Фортуна Д
24.11.2018, 17:30 основной раунд: 12-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Нико Ковач Фридхельм Функель
Голы
17′ Никлас Зюле 4
20′ Томас Мюллер (Дж. Боатенг) 25
58′ Томас Мюллер (Р. Левандовски) 25
20 Доди Лукебакио 44′
20 Доди Лукебакио (Н. Гиссельманн) 77′
20 Доди Лукебакио (Р. Хеннингс) 90+3′
Составы
Мануэль Нойер 1
Никлас Зюле 4
Джером Боатенг 17
Давид Алаба 27
Джошуа Киммих 32
Хави Мартинес 8
Леон Горецка 18
Роберт Левандовски 9
71′ Франк Рибери 7
Арьен Роббен 10
90′ Томас Мюллер 25
Матс Хуммельс 5
80′ Ренату Санчеш 35
Рафинья 13
1 Михаэль Ренсинг
23 Нико Гиссельманн
32 Робин Бормут
35 Марцин Каминьски
39 Жан Циммер
22 Кевин Штегер
25 Маттиас Циммерманн
20 Доди Лукебакио
7 Оливер Финк 76′ 69′
11 Кенан Караман
13 Адам Боджек 85′
28 Роувен Хеннингс
33 Такаси Усами 70′
9 Бенито Раман
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
9 Угловые 2
5 Фолы 7
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Свен Яблонски (Германия)
Обозначения
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Красная карточка
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