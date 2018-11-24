Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу в матче со СПАЛом

Счёт на 28-й минуте матча открыл Криштиану Роналду, которому ассистировал Миралем Пьянич. Для Роналду этот гол стал девятым в нынешнем сезоне в Серии А. Во второй половине встречи преимущество туринского клуба увеличил Марио Манджукич.