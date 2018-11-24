Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу в матче со СПАЛом

Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетико0
Барселона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер2
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан0
Монако1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант1
Анже1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур0
Ним1
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс2
Генгам1
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур3
Челси1
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-045
Нюрнберг2
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска2
Леванте2
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ1
Тулуза0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи1
Рубин1
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия3
Райо Вальекано0
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув1
Лестер1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон1
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм3
Саутгемптон2
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд0
Ливерпуль3
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед0
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария3
Фортуна Д3
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта3
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Айнтрахт Ф3
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц1
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург1
РБ Лейпциг0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тамбов3
СКА-Хабаровск2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи4
Балтика1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Рома0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург1
Уфа0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия1
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир1
Луч1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново3
Краснодар-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К2
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты0
Десна2
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар3
Реал0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород2
Томь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-20
Химки1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо1
Енисей2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Шинник3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Факел0
Все события
Фоторепортажи
23Аленичев показал силу в Химках
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
22:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу в матче со СПАЛом

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл СПАЛ со счётом 2:0.

Наверх
Источник: AFP 2018

Матч состоялся в Турине на стадионе «Альянц». Встречу обслуживал арбитр Федерико Ла Пенна.

Счёт на 28-й минуте матча открыл Криштиану Роналду, которому ассистировал Миралем Пьянич. Для Роналду этот гол стал девятым в нынешнем сезоне в Серии А. Во второй половине встречи преимущество туринского клуба увеличил Марио Манджукич.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча «Ювентус», набрав 37 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. СПАЛ (13) по-прежнему занимает 15-е место в таблице.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет с «Фиорентиной». СПАЛу предстоит домашняя игра с «Эмполи». Оба матча состоятся 1 декабря.

Ювентус 2:0
Первый тайм: 1:0
СПАЛ
24.11.2018, 20:00 основной раунд: 13-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Леонардо Семпличи
Голы
28′ Криштиану Роналду (М. Пьянич) 7
60′ Марио Манджукич 17
Составы
Маттиа Перин 22
Маттиа Де Шильо 2
Леонардо Бонуччи 19
Даниэле Ругани 24
Миралем Пьянич 5
64′ Родриго Бентанкур 30
Криштиану Роналду 7
Хуан Куадрадо 16
Марио Манджукич 17
87′ Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
72′ Дуглас Коста 11
Блез Матюиди 14
1 Альфред Гомис
4 Тиагу Ционек 39′
14 Кевин Бонифаци
27 Диас да Силва дал Белу Фелипе
19 Ясмин Куртич
29 Мануэль Лаццари
93 Мохамед Фарес 49′
7 Мирко Антенуччи
6 Симоне Миссироли 59′
8 Маттиа Валоти
28 Паскуале Скьяттарелла 83′ 74′
16 Мирко Вальдифиори
37 Андреа Петанья 85′
43 Альберто Палоски
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 1
6 Угловые 3
19 Фолы 12
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Федерико Ла Пенна (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
СПАЛ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Великолепная невеста Криштиану Роналду показала новые фото!
Третье армейское дерби осталось за Москвой
Российский боец Павлович проиграл Овериму на турнире в Пекине
Сарри убило не курение, а «Тоттенхэм». «Челси» просто размазали
Фанаты «Ривера» забросали камнями автобус с игроками «Боки»
Российские лыжники золотым дублем стартовали в новом сезоне КМ
«Атлетико» играет с «Барселоной» (видеотрансляция)
«Бавария» пропустила 3 гола. Хет-трик сделал бельгийский ноунейм
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь