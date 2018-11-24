Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу в матче со СПАЛом

Матч состоялся в Турине на стадионе «Альянц». Встречу обслуживал арбитр Федерико Ла Пенна.
Счёт на 28-й минуте матча открыл Криштиану Роналду, которому ассистировал Миралем Пьянич. Для Роналду этот гол стал девятым в нынешнем сезоне в Серии А. Во второй половине встречи преимущество туринского клуба увеличил Марио Манджукич.
После матча «Ювентус», набрав 37 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. СПАЛ (13) по-прежнему занимает 15-е место в таблице.
В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет с «Фиорентиной». СПАЛу предстоит домашняя игра с «Эмполи». Оба матча состоятся 1 декабря.