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22:37 (мск)

«Атлетико» играет с «Барселоной» (видеотрансляция)

Мадридский «Атлетико» и «Барселона» встречаются в рамках 13-го тура чемпионата Испании.

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После 12 сыгранных матчей «Барселона» занимает первое место в таблице с 24 очками. «Атлетико» отстаёт на одно очко и занимает третью строчку.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Л. Эрнандес, Ф. Луис, Коке, Сауль, Родри, Лемар, Д. Коста, Гризманн.

Стартовый состав «Барселоны»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, С. Роберто, Бускетс, Артур, Видаль, Месси, Л. Суарес.

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