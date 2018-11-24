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23:13 (мск), источник: Чемпионат.com

На игроков «Бока Хуниорс» напали перед ответной игрой финала Кубка Либертадорес

На автобус игроков «Бока Хуниорс» напали болельщики, когда он подъезжал к стадиону «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти», где сегодня, 24 ноября, должен состояться ответный матч финала Кубок Либертадорес с «Ривер Плейт», информирует TyC Sports.

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Источник: AFP 2018

Полиция пыталась утихомирить фанатов, используя слезоточивый газ, но в итоге от него пострадали и футболисты.

Несколько игроков «Боки», включая Пабло Переса, Леонардо Хару, Мауро Сарате, Карлоса Тевеса и Агустина Альмендру, получили повреждения. Представители клуба заявили, что футболисты не в состоянии принять участие в сегодняшней встрече.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс — «Ривер Плейт» перенесли на час, сообщает издание Mundo Deportivo.

Изначально встреча должна была начаться сегодня, 24 ноября, в 23:00 мск, однако из-за нападения болельщиков на автобус с игроками «Боки» стартовый свисток пришлось отложить.

Напомним, первый матч, который состоялся 11 ноября на стадионе «Альберто Армандо» завершился со счётом 2:2.

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