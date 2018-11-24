На игроков «Бока Хуниорс» напали перед ответной игрой финала Кубка Либертадорес

Источник: AFP 2018

Полиция пыталась утихомирить фанатов, используя слезоточивый газ, но в итоге от него пострадали и футболисты.

Несколько игроков «Боки», включая Пабло Переса, Леонардо Хару, Мауро Сарате, Карлоса Тевеса и Агустина Альмендру, получили повреждения. Представители клуба заявили, что футболисты не в состоянии принять участие в сегодняшней встрече.

Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс — «Ривер Плейт» перенесли на час, сообщает издание Mundo Deportivo.

Изначально встреча должна была начаться сегодня, 24 ноября, в 23:00 мск, однако из-за нападения болельщиков на автобус с игроками «Боки» стартовый свисток пришлось отложить.