Сарри убило не курение, а «Тоттенхэм». Его «Челси» просто размазали

Источник: Reuters

Обычно Маурицио Сарри выкуривает по несколько пачек за день. Но если бы не запрет, то выполнил бы норму к 16-й минуте матча с «Тоттенхэмом». Команда Маурисио Почеттино выдала самый роскошный старт в сезоне и нокаутировала «Челси» двумя ударами.

Первый нанес Деле Алли. Это его 6-й мяч в 5 последних матчах против «Челси».

Второй — Кейн. Харри забил 25-й гол в лондонских дерби в рамках АПЛ (больше только у легенды «Тоттенхэма» Тедди Шерингема — 32). Но Кейн — еще и король «Уэмбли»: больше, чем он, на этом стадионе не забивал никто — 31 гол.

Харри впервые в сезоне отличился из-за пределов штрафной. Алли и Кейну ассистировал Кристиан Эриксен: по голевым пасам в АПЛ (52) он обошел Месута Озила (51). До перерыва «Челси» сделал 246 передач — худший показатель в сезоне. «Тоттенхэм» просто задушил команду Сарри.

Сон Хын Мин окончательно убивает интригу — 3:0.

Это 50-й гол корейца в 154 матче за «Тоттенхэм».