Сарри убило не курение, а «Тоттенхэм». Его «Челси» просто размазали
Первое поражение «Челси» в сезоне.
Первое поражение «Челси» в сезоне.
Обычно Маурицио Сарри выкуривает по несколько пачек за день. Но если бы не запрет, то выполнил бы норму к 16-й минуте матча с «Тоттенхэмом». Команда Маурисио Почеттино выдала самый роскошный старт в сезоне и нокаутировала «Челси» двумя ударами.
Первый нанес Деле Алли. Это его 6-й мяч в 5 последних матчах против «Челси».
Второй — Кейн. Харри забил 25-й гол в лондонских дерби в рамках АПЛ (больше только у легенды «Тоттенхэма» Тедди Шерингема — 32). Но Кейн — еще и король «Уэмбли»: больше, чем он, на этом стадионе не забивал никто — 31 гол.
Харри впервые в сезоне отличился
Сон Хын Мин окончательно убивает интригу — 3:0.
Это 50-й гол корейца в 154 матче за «Тоттенхэм».
За 5 минут до свистка забил Оливье Жиру, но «Челси» это не спасло. Лондонцы не проигрывали в чемпионате Англии 12 матчей. Это их первое поражение в сезоне. При Сарри «Челси» впервые пропустил так много — 3 мяча. Альваро Мората — рекордсмен сезона по офсайдам — после игры с «Тоттенхэмом» их стало 18.
|Тоттенхэм Хотспур
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3:1
Первый тайм: 2:0
|Челси
|Маурисио Покеттино
|Маурицио Сарри
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)