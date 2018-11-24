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23:08 (мск), источник: Sport24

Сарри убило не курение, а «Тоттенхэм». Его «Челси» просто размазали

Первое поражение «Челси» в сезоне.

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Источник: Reuters

Обычно Маурицио Сарри выкуривает по несколько пачек за день. Но если бы не запрет, то выполнил бы норму к 16-й минуте матча с «Тоттенхэмом». Команда Маурисио Почеттино выдала самый роскошный старт в сезоне и нокаутировала «Челси» двумя ударами.

Первый нанес Деле Алли. Это его 6-й мяч в 5 последних матчах против «Челси».

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Второй — Кейн. Харри забил 25-й гол в лондонских дерби в рамках АПЛ (больше только у легенды «Тоттенхэма» Тедди Шерингема — 32). Но Кейн — еще и король «Уэмбли»: больше, чем он, на этом стадионе не забивал никто — 31 гол.

Харри впервые в сезоне отличился из-за пределов штрафной. Алли и Кейну ассистировал Кристиан Эриксен: по голевым пасам в АПЛ (52) он обошел Месута Озила (51). До перерыва «Челси» сделал 246 передач — худший показатель в сезоне. «Тоттенхэм» просто задушил команду Сарри.

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Сон Хын Мин окончательно убивает интригу — 3:0.

Это 50-й гол корейца в 154 матче за «Тоттенхэм».

За 5 минут до свистка забил Оливье Жиру, но «Челси» это не спасло. Лондонцы не проигрывали в чемпионате Англии 12 матчей. Это их первое поражение в сезоне. При Сарри «Челси» впервые пропустил так много — 3 мяча. Альваро Мората — рекордсмен сезона по офсайдам — после игры с «Тоттенхэмом» их стало 18.

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Тоттенхэм Хотспур 3:1
Первый тайм: 2:0
Челси
24.11.2018, 20:30 основной раунд: 13-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Маурицио Сарри
Голы
8′ Деле Алли (К. Эриксен) 20
16′ Харри Кейн (К. Эриксен) 10
54′ Сон Хын Мин (Д. Алли) 7
18 Оливье Жиру (С. Аспиликуэта) 85′
Составы
Юго Ллорис 1
Серж Орье 24
Бен Дэйвис 33
Тоби Алдервейрелд 4
Хуан Фойт 21
Мусса Сиссоко 17
Эрик Дайер 15
Харри Кейн 10
Кристиан Эриксен 23
87′ Деле Алли 20
Харри Уинкс 8
78′ Сон Хын Мин 7
Эрик Ламела 11
1 Кепа Аррисабалага
28 Сесар Аспиликуэта
3 Маркос Алонсо
2 Антонио Рюдигер 19′
30 Давид Луиз
7 Н`Голо Канте
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 72′
10 Эден Азар 45+3′
17 Матео Ковачич 58′
8 Росс Баркли
29 Альваро Мората 58′
11 Родригес Педро
22 Виллиан 76′
18 Оливье Жиру
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 13
9 Удары в створ 2
4 Угловые 4
19 Фолы 12
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
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