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02:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Интер» разгромил «Фрозиноне» в 13-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. «Интер» на своем поле разгромил «Фрозиноне» в 13-м туре чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2018

Субботняя игра в Милане завершилась победой «Интера» со счетом 3:0. Дубль сделал Бальде Кейта (10-я и 82-я минуты), еще один гол на счету Лаутаро Мартинеса (57).

Следующий матч в чемпионате «Интер» проведет 2 декабря на выезде против «Ромы». «Фрозиноне» в этот же день примет «Кальяри».

Интер 3:0
Первый тайм: 1:0
Фрозиноне
24.11.2018, 22:30 основной раунд: 13-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Морено Лонго
Голы
10′ Кейта Бальде (Л. Мартинес) 11
57′ Лаутаро Мартинес (К. Бальде) 10
82′ Кейта Бальде (М. Политано) 11
Составы
Самир Ханданович 1
Стефан де Фрай 6
14′ Квадво Асамоа 18
Данило Д`Амброзио 33
Милан Шкриньяр 37
Роберто Гальярдини 5
Борха Валеро 20
Кейта Бальде 11
71′ Раджа Наингголан 14
Жоау Мариу 15
77′ Лаутаро Мартинес 10
Мауро Икарди 9
83′ Маттео Политано 16
Антонио Кандрева 87
57 Марко Спортьелло
6 Эдоардо Гольданига
15 Лоренцо Арьяудо
17 Франческо Дзампано
25 Марко Капуано
66 Раман Чибса
88 Лоренцо Кризетиг 6′
9 Даниэль Чофани
24 Франческо Кассата 56′ 44′
5 Мирко Гори
33 Андреа Бегетто 72′ 40′
2 Паоло Гильоне
89 Андреа Пинамонти 77′
29 Джоэл Кэмпбелл
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
30 Удары (всего) 6
13 Удары в створ 4
11 Угловые 0
11 Фолы 11
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Пайретто (Италия)
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