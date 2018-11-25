«Интер» разгромил «Фрозиноне» в 13-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. «Интер» на своем поле разгромил «Фрозиноне» в 13-м туре чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. «Интер» на своем поле разгромил «Фрозиноне» в 13-м туре чемпионата Италии по футболу.
Субботняя игра в Милане завершилась победой «Интера» со счетом 3:0. Дубль сделал Бальде Кейта (10-я и 82-я минуты), еще один гол на счету Лаутаро Мартинеса (57).
Следующий матч в чемпионате «Интер» проведет 2 декабря на выезде против «Ромы». «Фрозиноне» в этот же день примет «Кальяри».
|Лучано Спаллетти
|Морено Лонго
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|30
|Удары (всего)
|6
|13
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Пайретто (Италия)