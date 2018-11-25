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01:19 (мск), источник: Советский спорт

15 минут футбола. «Барселона» вырвала ничью с «Атлетико»

75 минут команды не знали, что делать с мячом, зато концовка получилась очень жаркой.

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Источник: Reuters

Сборные сломали «Атлетико» и «Барсу»

Пауза на матчи сборных всегда выбивает клубы из привычного графика. Аутсайдерам, не располагающим большой группой игроков национальных команд, дает паузу для отдыха, но для лидеров не очень кстати, ведь из сборных футболисты возвращаются в разном психологическом и функциональном состоянии. Поэтому первые матчи после паузы зачастую получаются неудачными. Так, мадридский «Реал» неожиданно разгромно проиграл в субботу «Эйбару» (0:3), «Бавария» упустила преимущество в два мяча с «Фортуной» (3:3), а «Манчестер Юнайтед» не смог забить дома «Кристал Пэлас» (0:0).

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«Атлетико» и «Барселона» тоже в определенной степени пали жертвами этой паузы. С первых минут команды действовали медленно и почти не остро. Но если каталонцы завладели мячом, что ровным счетом никого не удивило, и провели большую часть времени на половине поля соперника, то мадридцам привычные контратаки не удавались совсем. Показательным получился момент, когда Антуан Гризманн обыграл на правом фланге двоих оппонентов, а затем «убил» атаку поперечной передачей, позволившей гостям вернуться к своей штрафной.

Но хуже всех вошел в игру арбитр Хесус Хиль Мансано. В первые 45 минут он очень нервничал и принял несколько сомнительных решений, и его счастье, что команды были инертными, а игра — пресной. По-настоящему сложных задач они перед ним не поставили. Под конец тайма Мансано абсолютно не по делу выдал предупреждение Лукасу Эрнандесу, выбившему мяч у Лео Месси. На повторе было четко видно, что защитник опередил аргентинца и сыграл по правилам. Неудивительно, что, услышав свисток арбитра, француз психанул. Тяжело играть, когда в любую секунду тебе может «привезти» судья. Особенно с командой уровня «Барсы».

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Первый тайм очевидно не понравился никому — ни тренерам, ни зрителям, ни самим футболистам. Разве что Диего Симеоне мог остаться довольным игрой своих подопечных при обороне. А самым ярким событием стал 500-й выход за «Барсу» Серхио Бускетса.

Футбол оставили на последние 15 минут

Месси очень старался и появлялся практически на всех участках поля, но в попытках обострить игру не находил понимания партнеров. Поэтому Лео приходилось регулярно брать игру на себя. Проблема в том, что низкая линия обороны хозяев вынуждала его опускаться очень глубоко, а пройти два эшелона оборонительных редутов «Атлетико» не под силу даже этому аргентинскому гению. Пришлось ему ждать выхода Усмана Дембеле.

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От скуки телекомментатор Константин Генич на 65-й минуте стал считать угловые. Больше считать было и нечего — счет ударам в створ команды к тому моменту не открыли, а владение мячом гостями за 90 минут ни разу не опустилось ниже отметки в 70%. Гол по такой игре мог прийти только со стандарта. А это стихия «Атлетико».

За 15 минут до конца хозяевам удался удачный отрезок. Сначала Артуро Видаль, всего третий раз вышедший в основе в нынешнем розыгрыше примеры, сыграл рукой в своей штрафной, и «Атлетико» едва не получил возможность пробить 11-метровый. Мансано эпизода не увидел, послушал, что ему говорят в наушник, и позволил продолжить игру. «Матрасники» не успокоились и заработали первый за матч угловой. А это, можно сказать, их хлеб. Подача Антуана Гризманна на дальнюю штангу, и Диего Коста заставил Эрнесте Вальверде побледнеть. Это был первый удар в створ для обеих команд.

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Последние 10 минут получились очень горячими. Было много фолов и эмоциональных разговоров, мадридцы как могли убивали время и, стиснув зубы, сдерживали соперника. И все же не устояли. Месси классно увидел открывшегося справа в штрафной Усмана Дембеле и выкатил мяч. Тот выдержал изящную паузу и уверенно пробил мимо Яна Облака.

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Таким образом, «Барселона» не позволила «Атлетико» выйти на первую строчку, удержав лидерство за собой, однако, потеряв два очка, дала шанс «Севилье», которая в воскресенье принимает «Вальядолид».

Артем Зибрак

Атлетико 1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
24.11.2018, 22:45 основной раунд: 13-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Эрнесто Вальверде
Голы
77′ Диегу Коста (А. Гризманн) 19
11 Усман Дембеле (Л. Месси) 90′
Составы
Ян Облак 13
Сантьяго Ариас 4
87′ Филипе Луис 3
Стефан Савич 15
39′ Люка Эрнандез 21
Коке 6
Ньигес Сауль 8
86′ Родриго Эрнандес 14
48′ Антуан Гризманн 7
64′ Тома Лемар 11
Виктор Мачин Перес Витоло 23
71′ 80′ Диегу Коста 19
Анхель Корреа 10
1 Марк-Андре тер Штеген
2 Нелсон Семеду
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 71′
5 Серхио Бускетс 29′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
20 Серхи Роберто 45′
12 Рафинья 90+3′
22 Артуро Видаль 85′
14 Филипе Силва Малком
8 Артур 80′
11 Усман Дембеле
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Удары (всего) 8
1 Удары в створ 2
2 Угловые 8
19 Фолы 12
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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