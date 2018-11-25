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01:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин впервые победил в составе «Монако». Как это было

В концовке отменили гол, забитый из-под полузащитника сборной России.

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Источник: AFP 2018

«Монако» наконец-то удалось прервать безвыигрышную серию, которая составил 16 матчей. Свою первую и последнюю до сегодняшнего дня победу монегаски одержали 11 августа в первом туре чемпионата Франции над «Нантом» (3:1). Александр Головин не принимал участия в той игре, поскольку залечивал полученную на чемпионате мира травму. Так что выезд в Кан наверняка запомнится полузащитнику сборной России на всю жизнь — он впервые победил в футболке «Монако». Вдвойне приятно, что успех пришёл к команде вместе с возвращением Головина в состав после нового повреждения.

Российский новичок пропустил встречи Лиги чемпионов с «Брюгге» и чемпионата Франции с «ПСЖ». В них команда Тьерри Анри потерпела два разгромных поражения с одинаковым счётом 0:4. Игра монегасков перед уходом на перерыв, связанный с матчами сборных, оставляла ощущение полной безнадёги. Тем более у них по-прежнему много травмированных. Экс игрок ЦСКА приступил к тренировкам в общей группе в четверг, и Анри поспешил бросить Головина в бой с первых минут.

Не будет преувеличением сказать, что победу над «Каном», который опережал монегасков на пять очков, гости выстрадали. Очень тяжёлый матч для команды Головина. Начало получилось нервным — игру задержали на несколько минут из-за поведения болельщиков. В первом тайме «Монако» владел мячом 62% времени, а главное не позволил сопернику нанести ни одного удара в створ. Анри признавался, что сейчас делает акцент в тренировочном процессе на обороне, с которой у участника Лиги чемпионов большие проблемы. Правда, и сами монегаски попали в створ лишь однажды при пяти ударах по воротам.

Ключевой момент случился на 54-й минуте. Защитник «Кана» Поль Байсс сфолил возле собственной штрафной на Бенджамине Хенрихсе, а Радамель Фалькао великолепно исполнил стандарт. Перед ударом Головин о чём-то говорил с судьёй — видимо, неплохо понимает по-французски. На 70-й минуте уже сам российский полузащитник имел шанс забить: «Монако» перехватил мяч в центре поля и организовал контрвыпад три в два. Александр сделал передачу на Юри Тилеманса, тот пробил, однако мяч рикошетом отскочил к Головину. Он бил из хорошей позиции головой — мяч прилетел в руки голкиперу Брису Самба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Концовка матча получилась горячей. В компенсированное время Байсс забил гол, но судья после просмотра видеоповтора зафиксировал офсайд. Мяч к игроку «Кана» попал от Малика Тшокунте, которого безуспешно пытался сдержать значительно уступающий ему в физических данных Головин.

Вдобавок нападающий хозяев, похоже, подыграл себе рукой. Главный тренер «Кана» Фабьен Меркадаль был настолько разочарован решением арбитра, что заработал удаление на трибуны за протесты. Вообще во втором тайме «Кан» лишь однажды пробил в створ ворот, тогда как «Монако» — трижды, но в паре эпизодов гостей спас от гола 20-летний правый защитник Ронаэль Пьер-Габриэль. Это его второе появление в основе монегасков в нынешнем сезоне Лиги 1. Дебют новичка из «Сент-Этьена» состоялся как раз в выигранном на старте матче с «Нантом», а потом он выбыл из-за травмы. Выходит, Пьер-Габриэль пока самый эффективный игрок команды.

InStat индекс Головина на матч с «Канном» — 276 баллов. Это лишь десятый результат в команде, вот только нужно учитывать, что россиянин совсем недавно восстановился и мало тренировался.

Полузащитник совершил 48 ТТД при 79% успешных. Выполнил 29 передач, точных — 83%. Записал на свой счёт три ключевых паса. Нанёс два удара по воротам (один — в створ). Вступил в семь единоборств, выиграв три из них. Ещё у Головина один неудачный дриблинг, пять совершённых фолов и два заработанных, а также пять потерь и три возврата мяча.
Есть победа — дальше будет лучше.

Анатолий Романов

Кан 0:1
Первый тайм: 0:0
Монако
24.11.2018, 22:00 основной раунд: 14-й тур Michel d'Ornano
Главные тренеры
Фабьен Меркадаль Тьерри Анри
Голы
9 Радамель Фалькао 54′
Составы
Брис Самба 30
Жонатан Гради 14
Йоэль Армугом 3
52′ Поль Байс 2
Александр Джикю 24
Принс Оньянге 6
Файкаль Фажр 10
Малик Чокунте 19
62′ Жесси Деминге 17
Саиф-Эддин Кауи 7
72′ Клаудио Бовю 12
Ясин Бамму 18
39′ 58′ Казимир Нинга 11
Эвен Жозеф 33
16 Диего Бенальо
18 Ронаэль Пьер-Габриэль 90+6′
39 Беньямин Хенрикс
5 Жемерсон
32 Бенуа Бадиашиле
8 Юри Тилеманс
15 Юссеф Аит Беннассер 90+7′
17 Александр Головин 77′
20 Насер Шадли 76′
29 Самюэль Грансир
9 Радамель Фалькао 81′
34 Мусса Силла
36 Софьян Диоп 59′
28 Жудилсон Мамаду Пеле
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
7 Угловые 4
16 Фолы 20
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тома Леонар (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
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