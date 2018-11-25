Головин впервые победил в составе «Монако». Как это было
В концовке отменили гол, забитый
В концовке отменили гол, забитый
«Монако»
Российский новичок пропустил встречи Лиги чемпионов с «Брюгге» и чемпионата Франции с «ПСЖ». В них команда Тьерри Анри потерпела два разгромных поражения с одинаковым счётом 0:4. Игра монегасков перед уходом на перерыв, связанный с матчами сборных, оставляла ощущение полной безнадёги. Тем более у них
Не будет преувеличением сказать, что победу над «Каном», который опережал монегасков на пять очков, гости выстрадали. Очень тяжёлый матч для команды Головина. Начало получилось нервным — игру задержали на несколько минут
Ключевой момент случился на 54-й минуте. Защитник «Кана» Поль Байсс сфолил возле собственной штрафной на Бенджамине Хенрихсе, а Радамель Фалькао великолепно исполнил стандарт. Перед ударом Головин о
Концовка матча получилась горячей. В компенсированное время Байсс забил гол, но судья после просмотра видеоповтора зафиксировал офсайд. Мяч к игроку «Кана» попал от Малика Тшокунте, которого безуспешно пытался сдержать значительно уступающий ему в физических данных Головин.
Вдобавок нападающий хозяев, похоже, подыграл себе рукой. Главный тренер «Кана» Фабьен Меркадаль был настолько разочарован решением арбитра, что заработал удаление на трибуны за протесты. Вообще во втором тайме «Кан» лишь однажды пробил в створ ворот, тогда как «Монако» — трижды, но в паре эпизодов гостей спас от гола 20-летний правый защитник Ронаэль
Полузащитник совершил 48 ТТД при 79% успешных. Выполнил 29 передач, точных — 83%. Записал на свой счёт три ключевых паса. Нанёс два удара по воротам (один — в створ). Вступил в семь единоборств, выиграв три из них. Ещё у Головина один неудачный дриблинг, пять совершённых фолов и два заработанных, а также пять потерь и три возврата мяча.
Есть победа — дальше будет лучше.
Анатолий Романов
|Фабьен Меркадаль
|Тьерри Анри
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тома Леонар (Франция)