Матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» перенесён на сутки из-за атаки фанатов

Согласно расписанию встреча должна была начаться 24 ноября в 23:00 мск, однако из-за нападения болельщиков на автобус с игроками «Боки» стартовый свисток сначала пришлось отложить на час, потом ещё на час и 15 минут. В итоге игру перенесли на сутки.