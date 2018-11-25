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01:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» перенесён на сутки из-за атаки фанатов

Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» вновь перенесли, сообщает TyC.

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Источник: AFP 2018

Согласно расписанию встреча должна была начаться 24 ноября в 23:00 мск, однако из-за нападения болельщиков на автобус с игроками «Боки» стартовый свисток сначала пришлось отложить на час, потом ещё на час и 15 минут. В итоге игру перенесли на сутки.

Матч состоится 25 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль». Начало встречи — в 23:00 мск.

В результате инцидента пострадали несколько футболистов, включая Пабло Переса, Леонардо Хару, Мауро Сарате, Карлоса Тевеса и Агустина Альмендру. Представители «Боки» заявили, что игроки не в состоянии принять участие в сегодняшней встрече.

Напомним, первая игра, которая состоялась 11 ноября на стадионе «Альберто Армандо», завершилась со счётом 2:2.

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