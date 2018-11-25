Матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» перенесён на сутки из-за атаки фанатов
Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» вновь перенесли, сообщает TyC.
Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» вновь перенесли, сообщает TyC.
Согласно расписанию встреча должна была начаться 24 ноября в 23:00 мск, однако
Матч состоится 25 ноября в
В результате инцидента пострадали несколько футболистов, включая Пабло Переса, Леонардо Хару, Мауро Сарате, Карлоса Тевеса и Агустина Альмендру. Представители «Боки» заявили, что игроки не в состоянии принять участие в сегодняшней встрече.
Напомним, первая игра, которая состоялась 11 ноября на стадионе «Альберто Армандо», завершилась со счётом 2:2.