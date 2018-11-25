Что смотреть в воскресенье: шанс для «Севильи» Промеса и вечер ностальгии в Риме
«Севилья» в третий раз в сезоне может возглавить таблицу ла лиги и другие интересные матчи.
«Севилья» в третий раз в сезоне может возглавить таблицу ла лиги и другие интересные матчи.
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в воскресенье, 25 ноября, в ведущих европейских чемпионатах.
25 ноября, воскресенье
«Севилья» — «Вальядолид». 18.15. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Борнмут» — «Арсенал». 16.30. «Виталити Стэдиум».
«Лацио» — «Милан». 20.00. «Стадио Олимпико»
«Ницца» — «Лилль». 19.00. Стадион «Альянц Ривьера».
«Севилья» имеет шансы выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Для этого нужно на своем поле обыграть «Вальядолид», который не знает радости побед больше месяца. Андалусийцы, к слову, в этом сезоне уже дважды занимали промежуточную первую строчку — такое происходило после 1-го и 8-го туров. Гостям же, помимо основной турнирной мотивации, дополнительный стимул подарил «Эйбар», который вчера сенсационно разгромил «Реал». Команда Солари после 12 туров с 20 очками занимает непривычное для себя шестое место.
Для российских болельщиков в этой встрече есть дополнительная интрига — получит ли Квинси Промес место в стартовом составе. Голландец на внутренней арене еще ни разу не отмечался результативными действиями. Единственный мяч
В испанской прессе «Севилья» фигурировала в связи со словами директора клуба Хоакина Капарроса, который заявил о намерении выкупить нападающего Андре Силву у «Милана». Португалец, в 20 матчах в Испании забивший 10 мячей, может остаться на Пиренеях, если
«Вишни», неплохо начав сезон, перед паузой на игры сборных потерпели два поражения. Впрочем, в две прошедшие недели у некоторых из игроков команды Эдди Хау были поводы для радости. Так, Джермейн Дефо был награжден орденом Британской империи, а Каллум Уилсон стал первый за 119 лет игроком «Борнмута», сыгравшим за сборную Англии. Последний не только появился на поле «Уэмбли» во встрече с США, но и отметился голом в прощальном матче Уэйна Руни. Так что, можно ждать от них игры с удвоенной силой. Тем более что соперник весьма и весьма серьезный.
«Арсенал», хоть и не имеет шансов сейчас догнать «Челси», который по делу уступил «Тоттенхэму» (1:3), но явно нацелен по итогам сезона вернуться в первую четверку. За «канониров» не только хорошая статистика — 10 матчей в
«Лацио» против «Милана» — эта вывеска по праву может претендовать на звание центрального матча тура в серии А. И дело не только в том, что команды располагаются на 4-м и 5-м местах в турнирной таблице, продолжая борьбу за место под еврокубковым солнцем на следующий сезон, но и в фигурах главных тренеров. Симоне Индзаги и Дженнаро Гаттузо — люди, которые были одними из символов серии А в начале века. Антуража встрече добавит и «Стадио Олимпико», который видел многие славные битвы этих команд. В том числе и зубодробительные 4:4 в сезоне-1999/00. Тогда, к слову, оба нынешних наставника выходили на поле со скамеек запасных. В составе гостей
В этот вечер многого будут ждать уже от других героев. Таких, как второй бомбардир чемпионата Иммобиле и лучший ассистент серии А Сусо.
Занимающая седьмую строчку в таблице лиги 1 «Ницца» подходит к домашней встрече с идущим третьим «Лиллем» с серией из трех побед подряд. «Доги» за аналогичный период набрали всего четыре очка. Опасение у болельщиков «орлят» пока вызывает низкая результативность — на внутренней арене команда забила всего девять мячей. Это на один больше, чем у лучшего бомбардира
На Лазурном берегу ждут забитых мячей от кого угодно. В том числе и от Марио Балотелли, который в этом сезоне при нуле в графе «голы» получил пять желтых карточек. При этом он лидирует по числу ударов (в среднем три за игру) среди игроков пятерки ведущих европейских чемпионатов, которые еще не забивали в этом сезоне. В последний раз итальянец отличался за клуб в мае — в ворота «Кана» он отправил два мяча.
Андрей Михайлов