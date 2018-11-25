Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетик
Хетафе
Футбол. Зарубежный
14:30
Парма
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
15:00
Олимпик Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Черноморец Од
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Хаддерсфилд
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Александрия
Динамо К
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:30
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Амьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
24.11
Атлетико1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
24.11
Интер3
Фрозиноне0
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
16Николай Писарев: спартаковец из «Торпедо»
11:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что смотреть в воскресенье: шанс для «Севильи» Промеса и вечер ностальгии в Риме

«Севилья» в третий раз в сезоне может возглавить таблицу ла лиги и другие интересные матчи.

Наверх
Источник: Reuters

Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в воскресенье, 25 ноября, в ведущих европейских чемпионатах.

25 ноября, воскресенье
«Севилья» — «Вальядолид». 18.15. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Борнмут» — «Арсенал». 16.30. «Виталити Стэдиум».
«Лацио» — «Милан». 20.00. «Стадио Олимпико»
«Ницца» — «Лилль». 19.00. Стадион «Альянц Ривьера».

Претензия на лидерство от «Севильи»

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 13, 25.11.2018, 18:15
Севилья
-Вальядолид-

«Севилья» имеет шансы выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Для этого нужно на своем поле обыграть «Вальядолид», который не знает радости побед больше месяца. Андалусийцы, к слову, в этом сезоне уже дважды занимали промежуточную первую строчку — такое происходило после 1-го и 8-го туров. Гостям же, помимо основной турнирной мотивации, дополнительный стимул подарил «Эйбар», который вчера сенсационно разгромил «Реал». Команда Солари после 12 туров с 20 очками занимает непривычное для себя шестое место.

Для российских болельщиков в этой встрече есть дополнительная интрига — получит ли Квинси Промес место в стартовом составе. Голландец на внутренней арене еще ни разу не отмечался результативными действиями. Единственный мяч экс-спартаковец забил за новую команду в Лиге Европы. Такая низкая результативность, впрочем, нивелируется успешной игрой за сборную — его гол помог «оранжевым» свести вничью матч Лиги наций против Германии. Благодаря этому результату команда Роналда Кумана вышла в финал четырех, где поспорит с Швейцарией, Португалией и Англией. Можно ждать от него новых свершений в составе клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

В испанской прессе «Севилья» фигурировала в связи со словами директора клуба Хоакина Капарроса, который заявил о намерении выкупить нападающего Андре Силву у «Милана». Португалец, в 20 матчах в Испании забивший 10 мячей, может остаться на Пиренеях, если красно-черные получат 30 миллионов евро.

Танцы Обамеянга и Ляказетта — плохой знак для «Борнмута»?

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 13, 25.11.2018, 16:30
Борнмут
-Арсенал-

«Вишни», неплохо начав сезон, перед паузой на игры сборных потерпели два поражения. Впрочем, в две прошедшие недели у некоторых из игроков команды Эдди Хау были поводы для радости. Так, Джермейн Дефо был награжден орденом Британской империи, а Каллум Уилсон стал первый за 119 лет игроком «Борнмута», сыгравшим за сборную Англии. Последний не только появился на поле «Уэмбли» во встрече с США, но и отметился голом в прощальном матче Уэйна Руни. Так что, можно ждать от них игры с удвоенной силой. Тем более что соперник весьма и весьма серьезный.

«Арсенал», хоть и не имеет шансов сейчас догнать «Челси», который по делу уступил «Тоттенхэму» (1:3), но явно нацелен по итогам сезона вернуться в первую четверку. За «канониров» не только хорошая статистика — 10 матчей в премьер-лиге подряд без поражений (семь побед, три ничьих), но и хорошая атмосфера. Залог этого — грамотная работа Унаи Эмери. Испанец не только научил Обамеянга и Ляказетта уживаться на поле, но и получать удовольствие от совместных тренировок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Индзаги против Гаттузо. Как в старые добрые времена

Футбол
Италия 2018/2019
Тур 13, 25.11.2018, 20:00
Лацио
-Милан-

«Лацио» против «Милана» — эта вывеска по праву может претендовать на звание центрального матча тура в серии А. И дело не только в том, что команды располагаются на 4-м и 5-м местах в турнирной таблице, продолжая борьбу за место под еврокубковым солнцем на следующий сезон, но и в фигурах главных тренеров. Симоне Индзаги и Дженнаро Гаттузо — люди, которые были одними из символов серии А в начале века. Антуража встрече добавит и «Стадио Олимпико», который видел многие славные битвы этих команд. В том числе и зубодробительные 4:4 в сезоне-1999/00. Тогда, к слову, оба нынешних наставника выходили на поле со скамеек запасных. В составе гостей хет-триком отметился Шевченко, а у хозяев дубль на счету Саласа.

В этот вечер многого будут ждать уже от других героев. Таких, как второй бомбардир чемпионата Иммобиле и лучший ассистент серии А Сусо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лазурный берег в ожидании голов Балотелли

Футбол
Франция 2018/2019
Тур 14, 25.11.2018, 19:00
Ницца
-Лилль-

Занимающая седьмую строчку в таблице лиги 1 «Ницца» подходит к домашней встрече с идущим третьим «Лиллем» с серией из трех побед подряд. «Доги» за аналогичный период набрали всего четыре очка. Опасение у болельщиков «орлят» пока вызывает низкая результативность — на внутренней арене команда забила всего девять мячей. Это на один больше, чем у лучшего бомбардира команды-соперника Николя Пепе.

На Лазурном берегу ждут забитых мячей от кого угодно. В том числе и от Марио Балотелли, который в этом сезоне при нуле в графе «голы» получил пять желтых карточек. При этом он лидирует по числу ударов (в среднем три за игру) среди игроков пятерки ведущих европейских чемпионатов, которые еще не забивали в этом сезоне. В последний раз итальянец отличался за клуб в мае — в ворота «Кана» он отправил два мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Михайлов

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Клуб РПЛ может сняться с чемпионата
"Курица без головы". Как играл Глушаков в последних матчах
Орсер учит проигрывать. Медведева осталась без финала Гран-при
«Зенит» — «Ростов»: возьмет ли Семак реванш у Карпина?
Интриги дня КХЛ: «Авангард» снова проиграет «Словану»?
Готов к Усику? Лебедев выиграл второй бой за два месяца
15 минут футбола. «Барселона» вырвала ничью с «Атлетико»
«Бавария» пропустила 3 гола. Хет-трик сделал бельгийский ноунейм
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь