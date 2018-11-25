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16:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» могут покинуть три легионера

Клуб не намерен продлевать контракты с опытными футболистами.

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Алматинский «Кайрат» в будущем сезоне недосчитается ряда легионеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракты с клубом завершились у защитника Шелдона Бато и полузащитников Акоша Элека и Иво Иличевича. «Кайрат» не намерен продлевать контракты с опытными футболистами и в будущем году сделает ставку на казахстанских игроков.

Защитник сборной Тринидада и Тобаго Шелдон Бато в «Кайрате» выступает с 2017 года. Сначала он переходил из российских «Крыльев Советов» в рамках арендного соглашения, а затем подписал полноценный контракт до конца текущего года.

Венгр Акош Элек раньше всех покинул команду и уже занят поисками нового клуба. Участник чемпионата Европы-2016 также как и Бато выступал за «Кайрат» с прошлого года. Завоевывал Кубок страны, а также дважды брал серебряные медали.

Бывший футболист сборной Хорватии Иво Иличевич из-за травм в текущем сезоне редко выходил в составе «Кайрата». Алматинский клуб не намерен предлагать новое соглашение 32-летнему футболисту. В ушедшем сезоне КПЛ на его счету 14 матчей, в которых Иличевич забил три гола и сделал две голевые передачи.

Напомним, что ранее стало известно о том, что «Кайрат» покинул Андрей Аршавин, который завершил карьеру. Близок к уходу и бразилец Исаэль, однако переговоры с клубом о продлении контракта все еще продолжаются.

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