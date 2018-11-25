«Мы не готовы к такому празднику. Это позор». Финал Кубка Либертадорес под вопросом

Источник: AFP 2018

Скандал

Самое удивительное — в Аргентине до сих пор не понимают, будет ли сыгран сегодня ответный финальный матч Кубка Либертадорес между «Бокой» и «Ривером». Большой футбольный праздник на глазах у всего мира оборачивается жутким скандалом, и никто не дает гарантий, что достигнутые накануне с большим трудом договоренности — начало игры в воскресенье в 17:00 по местному времени (23:00 по Москве) — будут выполнены. Слишком сумбурной и жестокой для аргентинского футбола вышла суббота.

Позор

Сумбурной, жестокой и — позорной. Слово «позор» использует каждый, кто берется комментировать беспорядки, устроенные болельщиками «Ривера», которые забросали камнями и бутылками автобус с игроками «Боки» в 600 метрах от стадиона «Монументаль», где вчера вечером должны были дать красивый футбольный спектакль.

Полиция начала разгонять безумную толпу слезоточивым газом, газ через выбитые стекла проник внутрь салона, и футболисты «генуэзцев», и без того шокированные происходящим, почувствовали себя участниками военных действий. Мало того — пока автобус пытался пробраться к арене, люди в бело-красных футболках «Ривера» грабили припаркованные неподалеку машины.

Травма капитана

«Это должен был быть праздник! Я в бешенстве!», — слова капитана «Боки» Пабло Переса в целом передавали настроение раздевалки, которая больше была похожа на полевой госпиталь: клубные врачи оказывали помощь пострадавшим от атаки болельщиков футболистам.

Ярость Переса была вызвана еще и тем, что ему, как и 21-летнему Гонсало Ламардо, осколки стекла попали в глаза, повредив роговицу. Игроков увезли в больницу, а вернулись они оттуда уже со специальными повязками на глазах. Медицинское заключение было неутешительным: если матч все же состоится в воскресенье, «Боке» придется провести его без капитана — иначе Перес рискует усугубить травму.

Переносы матча

Впрочем, когда о переносе игры на день еще не было и речи, Перес, уже с повязкой на глазу, был включен тренерским штабом в стартовый состав «Боки». Пока шло разбирательство, матч перенесли сперва на час, потом еще на час с четвертью. Заполненный «Монументаль» все это время ходил ходуном, но ни одна из команд на поле так и не появилась — только тренер гостей по физподготовке установил конусы для разминки, да судейская бригада вышла на пробежку.

Хотя врачи КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола) официально заявили, что причин, связанных со здоровьем игроков, для отмены игры нет, позиция «Боки» была простой — матч следует перенести. Главный тренер «Ривера» Марсело Гальярдо, вспоминая события трехлетней давности — в 2015 году фанат «Боки» распылил перцовый газ на игроков «миллионеров» во время 1/8 финала Кубка Либертадорес, — готов был поддержать соперника.

В итоге Клаудио Тапиа, президент Аргентинской футбольной ассоциации, покидая стадион вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, бросил журналистам: «Увидимся завтра». Трижды отложенный субботний матч все же был отменен и назначен на воскресенье.

Поступок Гальярдо

Когда стадион опустел — по информации аргентинских СМИ, раздосадованные болельщики продолжили хулиганить и после ухода с трибун — несколько игроков «Боки» все же вышли на поле. К ним подошел Гальярдо, расспросил о состоянии получивших повреждения, выразил слова поддержки, своим примером показав, что футбол в данный момент отошел на второй план.

Об этом же в одной из передач на аргентинском телевидении говорил и легенда «Боки» Хуан Роман Рикельме: «Бог с ним, с матчем, главное сейчас — здоровье футболистов. Я не верил своим глазам, когда видел то, что происходило. Это невозможно. Уверен, Гальярдо не захочет играть, пока игроки “Боки” не будут в полном порядке».

Раскол в «Боке»

Если «Ривер» занял выжидательную позицию, то в «Боке» мнения о том, что должно произойти дальше, разделились. Президент клуба Даниэль Анхелиси — за то, чтобы решать судьбу Кубка Либертадорес на поле, однако часть управленцев и ряд игроков (среди них Карлос Тевес, который был одним из главных рупоров команды в субботу перед камерами журналистов) настаивают на разбирательстве, наказании «Ривера» и присуждении победы «генуэзцам».

По правилам принимающая сторона несет ответственность за то, что происходит на поле и за его пределами. Очевидно, что к «Риверу» после вчерашних событий есть множество вопросов.

Закрытие стадиона

Один из таких вопросов — возможное закрытие стадиона «Монументаль». В Аргентине ходят слухи, что это решение уже принято, и тогда матч точно не состоится в воскресенье — новые дата и место проведения будут определены позже. Однако «Ривер» приложит все усилия, чтобы этого не произошло.

Реакция

Мир спорта быстро отреагировал на произошедшее.

Андрес Носиони, бывший аргентинский баскетболист, олимпийский чемпион Афин-2004:

— Какой стыд! Весь мир смотрит на упадок общества без образования и моральных ценностей. Игра отложена. Мы не готовы к такому празднику. Прошу прощения у всех, кто наблюдает за этим провалом.

Габриэль Батистута, экс-нападающий «Фиорентины», «Ромы» и сборной Аргентины:

— Еще одна упущенная возможность на глазах у всего света. Позор и печаль.

Карлес Пуйоль, бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании:

— Как жаль слышать новости, которые приходят из Аргентины. Футбол не должен так жить! ПОЗОР!