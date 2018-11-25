«Эйбар» — чемпион. «Реал», «Барса» и «Атлетико» показали вчера ужасный футбол

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В это же время год назад «Барселона» лидировала в чемпионате Испании с 10-очковым отрывом от пятого места. Годом ранее такое же преимущество было у мадридского «Реала». В 2015-м первой вновь шла «Барса», но уже с 12-очковым отрывом.

После 13 туров нынешнего сезона идущий пятым «Эспаньол» отстает от каталонских соседей, находящихся на первой строчке, на 4 очка и у него есть игра в запасе. По итогам тура таблицу может возглавить «Севилья», а с мадридским «Реалом» по очкам сравняться — «Жирона» и «Вальядолид». В Испании проходит удивительный сезон, вчера напомнивший еще раз: здесь лучше переживать за середняков, они играют интереснее грандов.

Трешка от «Эйбара»

С приставкой «и.о.» главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари выиграл четыре матча подряд и, как казалось, вывел команду из затяжного кризиса. Перерыв на матчи Лиги наций явно не пошел «Мадриду» на пользу, поскольку на стадионе «Ипуруа» столичные игроки выглядели как в худших матчах при Лопетеги.

С «Эйбаром» работает тренер старой закалки Хосе Луис Мендилибар. Его фишка — агрессивный прессинг, быстрый переход из обороны в атаку и навязывание сопернику борьбы на каждом участке поля. Против мягкого и ленивого «Реала» тактика сработала блестяще. Итоговые 3:0 — это недобор, а не перебор. Если бы не Куртуа, «Эйбар» забил бы еще больше.

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«Мне нравится встречаться с командами, которые стремятся больше владеть мячом, потому что они позволяют мне играть так, как я хочу: чтобы мои игроки высоко прессинговали и больше времени проводили на чужой половине поля, чем на своей», — рассказывал Мендилибар. Вчера все так и было: «Эйбар» владел мячом меньше 40% времени, но переиграл «Реал» по ударам в створ 8:3.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 15:00 Эйбар 3 Реал 0

Солари не смог настроить связь между полузащитой и нападением, из-за чего хорошо открывавшийся Бензема оказывался вне зоны доступа для инертных Бэйла и Асенсио. Себальос был зачем-то опущен глубоко в полузащиту, где потерялась вся его креативность. И никаких изменений сразу после перерыва, хотя уже тогда было понятно, что действующим победителям Лиги чемпионов устроили, как говорят испанцы, «баньо». Головомойку.

Можно в очередной раз посетовать на отсутствие Криштиану Роналду. Хотя глобально это слишком упрощенное понимание проблем «Мадрида», но португалец действительно умел создавать голы из ничего, когда игра у его команды не шла. Можно отметить, что введение VAR в Испании лишило топ-клубы морального преимущества перед скромными клубами — раньше судьи чаще трактовали пограничные эпизоды в пользу «Реала» или «Барсы».

Но все равно такого происходить не должно. За 14 футболистов, вышедших вчера на поле, «Реал» суммарно заплатил 363 миллиона евро. «Эйбар» за своих — 16 миллионов евро. Наверное, просто все дело в том, что «Эйбар» тоже красно-синий/сине-гранатовый. В нынешнем сезоне «Реал» проигрывал также ЦСКА, «Барселоне» и «Леванте».

Тоска на «Ванда Метрополитано»

Футбол Испания 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 22:45 Атлетико 1 Барселона 1

Афиша «Атлетико» — «Барселона» украшала футбольный уик-энд, но по содержанию это точно будет самый грустный матч испанского тура. С первых минут стало понятно, что обе команды хотят прежде всего не пропустить. Каталонцы из лидирующей пятерки чемпионата пропускают чаще всех, а Симеоне в борьбе за верхнюю строчку решил вспомнить о застарелом прагматизме и сшил плотную двубортную оборону.

За весь первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ — ничего подобного в нынешнем сезоне Ла Лиги еще не случалось. Два удара в направлении ворот — тоже антирекорд. Самым опасным моментом до перерыва была неудачная скидка Пике, едва не приведшая к автоголу.

«Может, нам и не хватало искры в каких-то эпизодах, но для игры на домашнем стадионе “Атлетико” слишком глубоко сел назад. Нам было сложно создавать моменты. Мы большую часть матча провели на их половине и контролировали контратаки», — оправдывался после игры тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Бускетс признался, что не ожидал настолько «гипертрофированной» игры в обороне от соперника, а Альба посетовал, что у «Атлетико» достаточно атакующих игроков, чтобы показывать открытый футбол.

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Что бы ни говорил Вальверде, было впечатление, что матч все-таки развивается по сценарию Симеоне. Закрытая игра, в которой «Атлетико» забил гол со стандарта, — его рукой написано. Блестящий злодейский план нарушила череда случайностей, одна индивидуальная ошибка и игрок, которого Вальверде не хотел видеть на поле.

Нападающего Усмана Дембеле как только не распекают в каталонской прессе за его отношение к делу. Он и на тренировки опаздывает, и на замену выходит по полчаса, и установки не слушает. Но вот неоспоримый факт: ни один футболист в испанском чемпионате не приносил своей команде столько очков своими голами, сколько Дембеле.

На счету француза победные мячи в ворота «Севильи», «Вальядолида» и «Сосьедада», также он сравнял счет во встрече с «Райо». Естественно, что именно Дембеле должен был отобрать у «Атлетико» победу, воспользовавшись нерасторопностью Филипе Луиса. Хотя его выходу на поле предшествовали и поспособствовали травмы Серджи Роберто и Рафиньи.

Не стоит отчаиваться. Сегодня ни «Реал», ни «Барса», ни «Атлетико» играть не будут. Сегодня в дело вступят действительно яркие, смелые и интересные команды испанского чемпионата: «Севилья», «Эспаньол», «Жирона» и «Бетис». Будет за кого поболеть.