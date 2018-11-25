«Эйбар» — чемпион. «Реал», «Барса» и «Атлетико» показали вчера ужасный футбол
В чемпионате Испании пора болеть за середняков.
В чемпионате Испании пора болеть за середняков.
В это же время год назад «Барселона» лидировала в чемпионате Испании с 10-очковым отрывом от пятого места. Годом ранее такое же преимущество было у мадридского «Реала». В 2015-м первой вновь шла «Барса», но уже с 12-очковым отрывом.
После 13 туров нынешнего сезона идущий пятым «Эспаньол» отстает от каталонских соседей, находящихся на первой строчке, на 4 очка и у него есть игра в запасе. По итогам тура таблицу может возглавить «Севилья», а с мадридским «Реалом» по очкам сравняться — «Жирона» и «Вальядолид». В Испании проходит удивительный сезон, вчера напомнивший еще раз: здесь лучше переживать за середняков, они играют интереснее грандов.
С приставкой «и.о.» главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари выиграл четыре матча подряд и, как казалось, вывел команду из затяжного кризиса. Перерыв на матчи Лиги наций явно не пошел «Мадриду» на пользу, поскольку на стадионе «Ипуруа» столичные игроки выглядели как в худших матчах при Лопетеги.
С «Эйбаром» работает тренер старой закалки Хосе Луис Мендилибар. Его фишка — агрессивный прессинг, быстрый переход из обороны в атаку и навязывание сопернику борьбы на каждом участке поля. Против мягкого и ленивого «Реала» тактика сработала блестяще. Итоговые 3:0 — это недобор, а не перебор. Если бы не Куртуа, «Эйбар» забил бы еще больше.
«Мне нравится встречаться с командами, которые стремятся больше владеть мячом, потому что они позволяют мне играть так, как я хочу: чтобы мои игроки высоко прессинговали и больше времени проводили на чужой половине поля, чем на своей», — рассказывал Мендилибар. Вчера все так и было: «Эйбар» владел мячом меньше 40% времени, но переиграл «Реал» по ударам в створ 8:3.
Солари не смог настроить связь между полузащитой и нападением,
Можно в очередной раз посетовать на отсутствие Криштиану Роналду. Хотя глобально это слишком упрощенное понимание проблем «Мадрида», но португалец действительно умел создавать голы из ничего, когда игра у его команды не шла. Можно отметить, что введение VAR в Испании лишило
Но все равно такого происходить не должно. За 14 футболистов, вышедших вчера на поле, «Реал» суммарно заплатил 363 миллиона евро. «Эйбар» за своих — 16 миллионов евро. Наверное, просто все дело в том, что «Эйбар» тоже красно-синий/сине-гранатовый. В нынешнем сезоне «Реал» проигрывал также ЦСКА, «Барселоне» и «Леванте».
Афиша «Атлетико» — «Барселона» украшала футбольный
За весь первый тайм команды не нанесли ни одного удара в створ — ничего подобного в нынешнем сезоне Ла Лиги еще не случалось. Два удара в направлении ворот — тоже антирекорд. Самым опасным моментом до перерыва была неудачная скидка Пике, едва не приведшая к автоголу.
«Может, нам и не хватало искры в
Что бы ни говорил Вальверде, было впечатление, что матч
Нападающего Усмана Дембеле как только не распекают в каталонской прессе за его отношение к делу. Он и на тренировки опаздывает, и на замену выходит по полчаса, и установки не слушает. Но вот неоспоримый факт: ни один футболист в испанском чемпионате не приносил своей команде столько очков своими голами, сколько Дембеле.
На счету француза победные мячи в ворота «Севильи», «Вальядолида» и «Сосьедада», также он сравнял счет во встрече с «Райо». Естественно, что именно Дембеле должен был отобрать у «Атлетико» победу, воспользовавшись нерасторопностью Филипе Луиса. Хотя его выходу на поле предшествовали и поспособствовали травмы Серджи Роберто и Рафиньи.
Не стоит отчаиваться. Сегодня ни «Реал», ни «Барса», ни «Атлетико» играть не будут. Сегодня в дело вступят действительно яркие, смелые и интересные команды испанского чемпионата: «Севилья», «Эспаньол», «Жирона» и «Бетис». Будет за кого поболеть.
Станислав Рынкевич