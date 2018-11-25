Алексей Шпилевский возглавил «Кайрат»
Последним местом работы 30-летнего специалиста был ФК «Динамо-Брест».
Последним местом работы 30-летнего специалиста был ФК «Динамо-Брест».
На спортивной базе алматинского «Кайрата» прошла встреча руководства, тренерского штаба и игроков, передает Prosports.kz со ссылкой на
Сегодня в
Алексей Шпилевский выступил с приветственной речью перед командой и поздравил ее с победой в финале Кубка Казахстана.
Алексей Шпилевский — белорусский специалист, ранее выступавший в составе немецкого «Штутгарта» и в составе различных сборных Беларуси. В 2011 году в Германии получил тренерскую категорию и в составе Академии «Штутгарт» начал свою тренерскую карьеру. С 2013 по 2018 годы являлся тренером в Академии «РБ Лейпциг». Последним клубом Шпилевского был белорусский «Динамо» из города Брест.