Алексей Шпилевский возглавил «Кайрат»

Источник: Prosports.kz

На спортивной базе алматинского «Кайрата» прошла встреча руководства, тренерского штаба и игроков, передает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сегодня в пресс-зале тренировочной базы клуба прошло представление нового тренерского штаба основной команды. Председатель наблюдательного совета Кайрат Боранбаев презентовал команде обновленный тренерский штаб, представленный из старшего тренера Алексея Шпилевского и его ассистентов — Христоса Пападопоулоса и Томми Янигена.

Алексей Шпилевский выступил с приветственной речью перед командой и поздравил ее с победой в финале Кубка Казахстана.