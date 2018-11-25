Новый главный тренер «Кайрата» стал самым молодым в истории чемпионата Казахстана
Он побьет рекорд «Астаны».
Он побьет рекорд «Астаны».
Новый главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский стал самым молодым специалистом, который возглавлял команду высшего дивизиона чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
О назначении 30-летнего Шпилевского алматинский клуб объявил сегодня, 25 ноября. Детали его контракта пока не уточняются.
До Шпилевского самым молодым тренером в истории чемпионата Казахстана, если брать период от 10 и более матчей, был Григорий Бабаян. С января по июнь 2014 года он исполнял обязанности главного тренера — на момент назначения ему было полных 33 года. Под руководством Бабаяна «Астана» тогда провела в КПЛ 16 матчей, в которых одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
В июле 2013 года Бабаян также был исполняющим обязанности главного тренера «Астаны», но тогда все ограничилось двумя матчами. Сезон-2018 он начинал как постоянный наставник столичного клуба, затем вошел в штаб украинца Романа Григорчука, а после его временного ухода снова возглавил команду с приставкой «и.о».
Интересно, что в прошедшем сезоне 38-летний Бабаян впервые не был самым молодым тренером КПЛ. В конце сезона «Кайрат» на правах исполняющего обязанности возглавил 37-летний Андрей Карпович — в шести матчах клуб дважды сыграл вничью и потерпел три поражения, а единственная победа пришлась на финал Кубка Казахстана с «Атырау» (1:0).
Отметим, что предыдущий постоянный главный тренер «Кайрата» 43-летний испанец Карлос Феррер старше Шпилевского на 13 лет.