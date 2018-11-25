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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

Новый главный тренер «Кайрата» стал самым молодым в истории чемпионата Казахстана

Он побьет рекорд «Астаны».

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Источник: РИА "Новости"

Новый главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский стал самым молодым специалистом, который возглавлял команду высшего дивизиона чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

О назначении 30-летнего Шпилевского алматинский клуб объявил сегодня, 25 ноября. Детали его контракта пока не уточняются.

До Шпилевского самым молодым тренером в истории чемпионата Казахстана, если брать период от 10 и более матчей, был Григорий Бабаян. С января по июнь 2014 года он исполнял обязанности главного тренера — на момент назначения ему было полных 33 года. Под руководством Бабаяна «Астана» тогда провела в КПЛ 16 матчей, в которых одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

В июле 2013 года Бабаян также был исполняющим обязанности главного тренера «Астаны», но тогда все ограничилось двумя матчами. Сезон-2018 он начинал как постоянный наставник столичного клуба, затем вошел в штаб украинца Романа Григорчука, а после его временного ухода снова возглавил команду с приставкой «и.о».

Интересно, что в прошедшем сезоне 38-летний Бабаян впервые не был самым молодым тренером КПЛ. В конце сезона «Кайрат» на правах исполняющего обязанности возглавил 37-летний Андрей Карпович — в шести матчах клуб дважды сыграл вничью и потерпел три поражения, а единственная победа пришлась на финал Кубка Казахстана с «Атырау» (1:0).

Отметим, что предыдущий постоянный главный тренер «Кайрата» 43-летний испанец Карлос Феррер старше Шпилевского на 13 лет.

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