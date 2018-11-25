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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» одержал победу в матче с «Борнмутом» благодаря голу Обамеянга

Лондонский «Арсенал» одержал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Источник: Reuters
Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа E, 29.11.2018, 20:55
Ворскла
-Арсенал-

«Арсенал» вышел вперёд благодаря автогола полузащитника «Борнмута» Хефферсона Лерме, который забил в свои ворота на 30-й минуте. В компенсированное время первого тайма хозяева сравняли счёт — отличился нападающий Джошуа Кинг. Победу лондонскому клубу принёс форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший на 67-й минуте.

Беспроигрышная серия «канониров» в Премьер-лиге достигла 11 матчей. Ранее команда Унаи Эмери одержала 7 побед подряд, после чего 3 раза сыграла вничью. Для «Борнмута» это поражение стало третьим кряду.

«Арсенал», набрав 27 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» (20) — 8-е.

Борнмут 1:2
Первый тайм: 1:1
Арсенал
25.11.2018, 16:30 основной раунд: 13-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди Хоуи Эмери Унаи
Голы
45+1′ Джошуа Кинг (Д. Брукс) 17
8 Джефферсон Лерма 30′
14 Пьер-Эмерик Обамеянг (С. Колашинац) 67′
Составы
Асмир Бегович 27
Саймон Фрэнсис 2
Стив Кук 3
52′ Натан Аке 5
Чарли Дэниэлс 11
66′ Джефферсон Лерма 8
Каллум Уилсон 13
Райан Фрэйзер 24
73′ Дэн Гослинг 4
Льюис Кук 16
73′ Дэвид Брукс 20
Джуниор Станислас 19
82′ Джошуа Кинг 17
Лис Муссе 9
19 Бернд Лено
2 Эктор Бельерин
5 Сократис Папастатопулос 25′
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
31 Сеад Колашинац
7 Генрих Мхитарян
34 Гранит Джака
11 Лукас Торрейра 79′
29 Маттео Гендузи
14 Пьер-Эмерик Обамеянг 90′
49 Эдвард Нкетиа
17 Алекс Ивоби 82′
8 Аарон Рэмси
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 20
5 Удары в створ 4
5 Угловые 8
6 Фолы 9
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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