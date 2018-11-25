«Арсенал» одержал победу в матче с «Борнмутом» благодаря голу Обамеянга

«Арсенал» вышел вперёд благодаря автогола полузащитника «Борнмута» Хефферсона Лерме, который забил в свои ворота на 30-й минуте. В компенсированное время первого тайма хозяева сравняли счёт — отличился нападающий Джошуа Кинг. Победу лондонскому клубу принёс форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший на 67-й минуте.
Беспроигрышная серия «канониров» в Премьер-лиге достигла 11 матчей. Ранее команда Унаи Эмери одержала 7 побед подряд, после чего 3 раза сыграла вничью. Для «Борнмута» это поражение стало третьим кряду.
«Арсенал», набрав 27 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Борнмут» (20) — 8-е.