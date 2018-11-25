«Лацио» — «Милан»: видеотрансляция матча начнётся 25 ноября в 20:00
Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 13-го тура итальянской Серии А «Лацио» с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 13-го тура итальянской Серии А «Лацио» с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Лука Банти. В качестве ассистентов главного судьи выступят Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервным рефери назначен Джанпаоло Кальварезе.
На сегодня «Лацио» (22 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (21) — на пятой строчке.
В прошлом туре «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1), а «Милан» на своём поле потерпел поражение в матче с «Ювентусом» (0:2).