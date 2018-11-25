«Лацио» — «Милан»: видеотрансляция матча начнётся 25 ноября в 20:00

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Лука Банти. В качестве ассистентов главного судьи выступят Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервным рефери назначен Джанпаоло Кальварезе.

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На сегодня «Лацио» (22 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (21) — на пятой строчке.