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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лацио» — «Милан»: видеотрансляция матча начнётся 25 ноября в 20:00

Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 13-го тура итальянской Серии А «Лацио» с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Лука Банти. В качестве ассистентов главного судьи выступят Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервным рефери назначен Джанпаоло Кальварезе.

Во время загрузки произошла ошибка.

На сегодня «Лацио» (22 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (21) — на пятой строчке.

В прошлом туре «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1), а «Милан» на своём поле потерпел поражение в матче с «Ювентусом» (0:2).

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