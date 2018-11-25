«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А

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«Наполи», набрав 29 очков, вернулся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Карло Анчелотти отстаёт от «Ювентуса» на 8 очков.

В другом матче 13-го тура «Эмполи» на своём поле обыграл «Аталанту» со счётом 3:2. В составе «Аталанты» отличились хавбек Ремо Фройлер и защитник Ханс Хатебур. Авторами голов «Эмполи» стали нападающий Антонино ла Гумина и защитник Матиас Сильвестре. Третий гол в ворота гостей забил их защитник Андреа Мазиелло.

Ещё один матч 13-го тура был сыгран в Болонье, где одноимённая команда принимала «Фиорентину». Встреча завершилась со счётом 0:0.