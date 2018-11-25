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19:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А

«Наполи» не смог одержать победу в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Кьево». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 0:0.

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Источник: Reuters

«Наполи», набрав 29 очков, вернулся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Карло Анчелотти отстаёт от «Ювентуса» на 8 очков.

В другом матче 13-го тура «Эмполи» на своём поле обыграл «Аталанту» со счётом 3:2. В составе «Аталанты» отличились хавбек Ремо Фройлер и защитник Ханс Хатебур. Авторами голов «Эмполи» стали нападающий Антонино ла Гумина и защитник Матиас Сильвестре. Третий гол в ворота гостей забил их защитник Андреа Мазиелло.

Ещё один матч 13-го тура был сыгран в Болонье, где одноимённая команда принимала «Фиорентину». Встреча завершилась со счётом 0:0.

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Наполи 0:0
Первый тайм: 0:0
Кьево
25.11.2018, 17:00 основной раунд: 13-й тур San Paolo
Главные тренеры
Карло Анчелотти Джампьеро Вентура
Составы
Орестис Карнезис 27
Кевин Малькюи 2
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Петр Зелиньски 20
Хосе Кальехон 7
Дрис Мертенс 14
Лоренцо Инсинье 24
74′ Эльсеид Хюсай 23
84′ Мариу Руй 6
21′ 59′ Амаду Диавара 42
Маркес Лоурейру Аллан 5
59′ Адам Унас 11
Аркадиуш Милик 99
70 Стефано Соррентино
5 Федерико Барба 57′
14 Маттия Бани
15 Лука Россеттини
8 Иван Радованович
23 Вальтер Бирса
27 Фабио Депаоли
56 Перпарим Хетемай 77′
22 Джоэл Оби 65′
9 Мариуш Стемпиньски
31 Серджо Пеллиссьер 62′
13 Софьян Кийен
69 Риккардо Меджорини 75′
29 Фабрицио Каччаторе
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 2
20 Угловые 2
11 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Киффи (Италия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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