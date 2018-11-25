«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А
«Наполи» не смог одержать победу в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Кьево». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 0:0.
«Наполи» не смог одержать победу в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Кьево». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 0:0.
«Наполи», набрав 29 очков, вернулся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Карло Анчелотти отстаёт от «Ювентуса» на 8 очков.
В другом матче 13-го тура «Эмполи» на своём поле обыграл «Аталанту» со счётом 3:2. В составе «Аталанты» отличились хавбек Ремо Фройлер и защитник Ханс Хатебур. Авторами голов «Эмполи» стали нападающий Антонино ла Гумина и защитник Матиас Сильвестре. Третий гол в ворота гостей забил их защитник Андреа Мазиелло.
Ещё один матч 13-го тура был сыгран в Болонье, где одноимённая команда принимала «Фиорентину». Встреча завершилась со счётом 0:0.
|Карло Анчелотти
|Джампьеро Вентура
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|2
|20
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Киффи (Италия)