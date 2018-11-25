«Бока Хуниорс» обратился в КОНМЕБОЛ с требованием отменить ответный матч с «Ривер Плейт»

Источник: AP 2018

Матч из-за беспорядков был перенесен на воскресенье на 23.00 по московскому времени. При этом, как сообщалось ранее, игра может не состояться и сегодня. Первая игра завершилась вничью — 2:2.

Напомним, что болельщики «Ривера» перед ответной игрой на стадионе «Монументаль» сначала атаковали автобус «Боки», закидав его камнями. Затем футболисты «Бока Хуниорс» подверглись атаке слезоточивым газом. После этих инцидентов, в которых пострадали некоторые игроки «Боки», начало матча откладывалось, а в итоге игра была перенесена на сутки.

Домашний стадион «Ривер Плейт» был закрыт местными властями в том числе из-за большого количества нелегально прошедших на игру, однако затем допущен к проведению встречи.