Рыболовлев в воскресенье посетил тренировку «Монако»

Источник: AFP 2018

«Дмитрий Рыболовлев сегодня присутствовал на тренировке команды ФК «Монако» в учебном центре Ля Турби и поздравил игроков и тренера Тьерри Анри с победой во вчерашнем матче с командой «Кан», — сказал представитель бизнесмена.

Футболисты «Монако» в субботу одержали победу на выезде над «Каном» в 14-м туре чемпионата Франции со счетом 1:0, прервав 12-матчевую безвыигрышную серию. Единственный мяч забил на 55-й минуте Радамель Фалькао.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа A, 28.11.2018, 20:55 Атлетико - Монако -

По словам Рыболовлева, которые привел собеседник агентства, победа подтверждает, что команда действительно сильна и способна преодолеть трудности. Представитель предпринимателя также напомнил, что Рыболовлев может свободно посещать другие страны.

«Его недавняя поездка в Россию была запланирована заранее и не связана с задержанием в Монако 6 ноября. В Москве он провел ряд встреч и отметил с друзьями и близкими свой день рождения 22 ноября. Победа “Монако” во вчерашней игре стала хорошим подарком от клуба ко дню рождения Рыболовлева», — добавил он.