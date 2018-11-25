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20:18 (мск), источник: Р-Спорт

Рыболовлев в воскресенье посетил тренировку «Монако»

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Дмитрий Рыболовлев в воскресенье присутствовал на тренировке футбольного клуба «Монако», владельцем которого он является, сообщил РИА Новости представитель российского предпринимателя.

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Источник: AFP 2018

«Дмитрий Рыболовлев сегодня присутствовал на тренировке команды ФК «Монако» в учебном центре Ля Турби и поздравил игроков и тренера Тьерри Анри с победой во вчерашнем матче с командой «Кан», — сказал представитель бизнесмена.

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Футболисты «Монако» в субботу одержали победу на выезде над «Каном» в 14-м туре чемпионата Франции со счетом 1:0, прервав 12-матчевую безвыигрышную серию. Единственный мяч забил на 55-й минуте Радамель Фалькао.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа A, 28.11.2018, 20:55
Атлетико
-Монако-

По словам Рыболовлева, которые привел собеседник агентства, победа подтверждает, что команда действительно сильна и способна преодолеть трудности. Представитель предпринимателя также напомнил, что Рыболовлев может свободно посещать другие страны.

«Его недавняя поездка в Россию была запланирована заранее и не связана с задержанием в Монако 6 ноября. В Москве он провел ряд встреч и отметил с друзьями и близкими свой день рождения 22 ноября. Победа “Монако” во вчерашней игре стала хорошим подарком от клуба ко дню рождения Рыболовлева», — добавил он.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля. Представитель предпринимателя отмечал, что Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях.

Повестку из Монако Рыболовлев будет ждать в Москве
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12 ноября© Ньюстюб
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