СМИ узнали об уходе лидера «Кайрата» после назначения нового главного тренера

В алматинский клуб Исаэль перешел летом 2014 года. За пять лет он сыграл за «Кайрат» 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 ассистами. За это время бразилец четырежды становился серебряным и один раз бронзовым медалистом чемпионата, а также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.