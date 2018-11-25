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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ узнали об уходе лидера «Кайрата» после назначения нового главного тренера

Бразильский полузащитник Исаэль покинул «Кайрат» после пяти сезонов, сообщает KazFootball.kz.

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В алматинский клуб Исаэль перешел летом 2014 года. За пять лет он сыграл за «Кайрат» 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 ассистами. За это время бразилец четырежды становился серебряным и один раз бронзовым медалистом чемпионата, а также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее стало известно, что контракт 30-летнего Исаэля подходит к завершению. До «Кайрата» бразилец выступал за российский «Краснодар», португальский «Насиональ» и турецкий «Гиренсунспор», а на родине защищал цвета «Форталезы», «Коритибы», «Спорт Ресифи» и родного «Гремио».

Отметим, что сегодня, 25 ноября, «Кайрат» представил нового главного тренера — 30-летнего белоруса Алексея Шпилевского, который стал самым молодым наставником в истории чемпионата Казахстана и оказался младше некоторых футболистов клуба.

Добавим, что председатель Наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев ранее заявлял, что контракт Исаэля — вопрос переговоров.

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