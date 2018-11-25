СМИ узнали об уходе лидера «Кайрата» после назначения нового главного тренера
Бразильский полузащитник Исаэль покинул «Кайрат» после пяти сезонов, сообщает KazFootball.kz.
Бразильский полузащитник Исаэль покинул «Кайрат» после пяти сезонов, сообщает KazFootball.kz.
В алматинский клуб Исаэль перешел летом 2014 года. За пять лет он сыграл за «Кайрат» 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 ассистами. За это время бразилец четырежды становился серебряным и один раз бронзовым медалистом чемпионата, а также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.
Ранее стало известно, что контракт 30-летнего Исаэля подходит к завершению. До «Кайрата» бразилец выступал за российский «Краснодар», португальский «Насиональ» и турецкий «Гиренсунспор», а на родине защищал цвета «Форталезы», «Коритибы», «Спорт Ресифи» и родного «Гремио».
Отметим, что сегодня, 25 ноября, «Кайрат» представил нового главного тренера — 30-летнего белоруса Алексея Шпилевского, который стал самым молодым наставником в истории чемпионата Казахстана и оказался младше некоторых футболистов клуба.
Добавим, что председатель Наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев ранее заявлял, что контракт Исаэля — вопрос переговоров.