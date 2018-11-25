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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» возглавила турнирную таблицу Примеры, обыграв «Вальядолид»

«Севилья» одержала победу в матче 13-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2018

Единственный гол забил нападающий Андре Силва на 30-й минуте. Полузащитник Пабло Сарабия стал автором результативной передачи.

Беспроигрышная серия «Севильи» в чемпионате Испании составила четыре встречи. Ранее команда одержала победы в домашних матчах с «Уэской» (2:1) и «Эспаньолом» (2:1), а также на выезде сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0).

«Севилья», набрав 26 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Вальядолид» (17) — 11-е.

В следующем туре «Вальядолид» 1 декабря на своём поле сыграет с «Леганесом», а «Севилья» на следующий день в гостях встретится с «Алавесом».

Севилья 1:0
Первый тайм: 1:0
Вальядолид
25.11.2018, 18:15 основной раунд: 13-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло Мачин Гонсалес Сориано Серхио
Голы
30′ Андре Силва (П. Сарабия) 12
Составы
Томаш Вацлик 1
Серхи Гомес 3
Симон Кьер 4
64′ Даниэл Каррису 6
39′ Серхио Эскудеро 18
Роке Меса 7
Виссам Бен Йеддер 9
81′ Парреу Алейш Видаль 11
73′ Эвер Банега 10
Франко Васкес 22
82′ Андре Силва 12
Ибраим Амаду 5
88′ Пабло Сарабия 17
Квинси Промес 21
1 Хорди Масип
2 Хоакин Фернандес 89′
5 Фернандо Калеро
18 Антоньито 21′
22 Начо Мартинес
8 Фернандес Фернандес Борха 87′
21 Мигель Анхель Мичел
10 Оскар Плано
14 Рубен Алькарас 58′
9 Энес Унал
19 Тони Вилья 84′
32 Леонардо Суарес
20 Дуйе Чоп 70′
11 Даниэле Верде
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 13
9 Удары в створ 5
8 Угловые 6
15 Фолы 15
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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