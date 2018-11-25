«Севилья» возглавила турнирную таблицу Примеры, обыграв «Вальядолид»

Беспроигрышная серия «Севильи» в чемпионате Испании составила четыре встречи. Ранее команда одержала победы в домашних матчах с «Уэской» (2:1) и «Эспаньолом» (2:1), а также на выезде сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0).