«Севилья» возглавила турнирную таблицу Примеры, обыграв «Вальядолид»

Единственный гол забил нападающий Андре Силва на 30-й минуте. Полузащитник Пабло Сарабия стал автором результативной передачи.
Беспроигрышная серия «Севильи» в чемпионате Испании составила четыре встречи. Ранее команда одержала победы в домашних матчах с «Уэской» (2:1) и «Эспаньолом» (2:1), а также на выезде сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0).
«Севилья», набрав 26 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Вальядолид» (17) — 11-е.
В следующем туре «Вальядолид» 1 декабря на своём поле сыграет с «Леганесом», а «Севилья» на следующий день в гостях встретится с «Алавесом».