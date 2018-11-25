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20:45 (мск), источник: ТАСС

Ответный матч финала Кубка Либертадорес по футболу перенесен на неопределенный срок

ТАСС, 25 ноября. Ответный матч финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

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Источник: Reuters

Встреча руководства CONMEBOL с президентами «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта», на которой будет обсуждена возможная дата игры, состоится во вторник.

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Игра должна была состояться в субботу на стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе. Встреча была запланирована на 23:00 мск, но из-за нападения на автобус с игроками «Боки Хуниорс» дважды переносилась на час, после чего было принято решение провести встречу в воскресенье. «Бока Хуниорс» обратилась в CONMEBOL с просьбой перенести игру на другую дату.

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Нападавшие закидали подручными предметами автобус «Боки Хуниорс» на пути его следования к стадиону «Монументаль» в субботу, для разгона болельщиков полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки. Многие игроки получили отравление угарным газом из-за попавшей в автобус дымовой шашки, несколько футболистов получили порезы. После инцидента капитан «Боки Хуниорс» Пабло Перес, получивший повреждение роговицы глаза, полузащитник Гонсало Ламардо и нападающий Карлос Тевес были доставлены в больницу, однако вскоре игроки вернулись в расположение клуба.

Руководство «Боки Хуниорс» потребовало перенести матч на другой день из-за травм игроков. Тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо заявил, что поддержит соперника, если он откажется выйти на поле. Тевес заявил, что команда не в состоянии играть.

Первый матч, прошедший 11 ноября, завершился вничью — 2:2. Игра была отложена на один день из-за ливня.

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