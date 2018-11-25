Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии
В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав». Встреча проходила на стадионе «Андрув» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав». Встреча проходила на стадионе «Андрув» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей три гола на свой счёт записал российский нападающий Николай Комличенко, а ещё один мяч забил Ладислав Такаш. На счету Комличенко теперь 15 голов (три — с пенальти) в 15 матчах за «Младу Болеслав» в этом сезоне чешского первенства. Форвард является лучшим бомбардиром турнира, опережая на пять мячей ближайшего преследователя в лице словацкого полузащитника «Славии» Мирослава Стоха.
«Млада Болеслав» (21 очко) располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии. «Сигма Оломоуц» (15) — на 14-й строчке.