Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии

В составе победителей три гола на свой счёт записал российский нападающий Николай Комличенко, а ещё один мяч забил Ладислав Такаш. На счету Комличенко теперь 15 голов (три — с пенальти) в 15 матчах за «Младу Болеслав» в этом сезоне чешского первенства. Форвард является лучшим бомбардиром турнира, опережая на пять мячей ближайшего преследователя в лице словацкого полузащитника «Славии» Мирослава Стоха.