Источник: AFP 2018

Гол стал десятым для 33-летнего португальского форварда в 16 матчах за туринский клуб. Таким образом, Роналду установил рекорд, так как ранее никому в составе «Ювентуса» не удавалось забить 10 мячей за столь короткий срок.

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Встреча состоялась 24 ноября на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счетом 2:0 в пользу туринской команды. После 13 матчей чемпионата «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.