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21:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду установил рекорд

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил мяч в матче 13-го тура итальянской Серии А со СПАЛом.

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Источник: AFP 2018

Гол стал десятым для 33-летнего португальского форварда в 16 матчах за туринский клуб. Таким образом, Роналду установил рекорд, так как ранее никому в составе «Ювентуса» не удавалось забить 10 мячей за столь короткий срок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча состоялась 24 ноября на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счетом 2:0 в пользу туринской команды. После 13 матчей чемпионата «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.

Португалец перешел в «Ювентус» 10 июля. Его зарплата составляет 30 миллионов евро в год. Первый гол в составе новой команды Роналду забил 16 сентября в матче четвертого тура Серии А против команды «Сассуоло».

Ювентус 2:0
Первый тайм: 1:0
СПАЛ
24.11.2018, 20:00 основной раунд: 13-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Леонардо Семпличи
Голы
28′ Криштиану Роналду (М. Пьянич) 7
60′ Марио Манджукич 17
Составы
Маттиа Перин 22
Маттиа Де Шильо 2
Леонардо Бонуччи 19
Даниэле Ругани 24
Миралем Пьянич 5
64′ Родриго Бентанкур 30
Криштиану Роналду 7
Хуан Куадрадо 16
Марио Манджукич 17
87′ Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
72′ Дуглас Коста 11
Блез Матюиди 14
1 Альфред Гомис
4 Тиагу Ционек 39′
14 Кевин Бонифаци
27 Диас да Силва дал Белу Фелипе
19 Ясмин Куртич
29 Мануэль Лаццари
93 Мохамед Фарес 49′
7 Мирко Антенуччи
6 Симоне Миссироли 59′
8 Маттиа Валоти
28 Паскуале Скьяттарелла 83′ 74′
16 Мирко Вальдифиори
37 Андреа Петанья 85′
43 Альберто Палоски
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 1
6 Угловые 3
19 Фолы 12
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Федерико Ла Пенна (Италия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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