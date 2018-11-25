«Милан» упустил победу в матче с «Лацио», пропустив в концовке

«Милан» открыл счёт на 78-й минуте благодаря точному удару ивуарийского хавбека Франка Кессье, однако хозяевам удалось отыграться. На четвёртое компенсированной минуте гол забил аргентинский полузащитник Хоакин Корреа. Таким образом, «Лацио» продлил серию без поражений до трёх матчей (одна победа, две ничьи), а миланская команда не смогла одержать победу во второй встрече кряду (одна ничья, одно поражение).