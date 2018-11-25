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22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» упустил победу в матче с «Лацио», пропустив в концовке

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: AP 2018

«Милан» открыл счёт на 78-й минуте благодаря точному удару ивуарийского хавбека Франка Кессье, однако хозяевам удалось отыграться. На четвёртое компенсированной минуте гол забил аргентинский полузащитник Хоакин Корреа. Таким образом, «Лацио» продлил серию без поражений до трёх матчей (одна победа, две ничьи), а миланская команда не смогла одержать победу во второй встрече кряду (одна ничья, одно поражение).

«Милан» (22 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лацио» (23) — на четвёртой строчке.

Лацио 1:1
Первый тайм: 0:0
Милан
25.11.2018, 20:00 основной раунд: 13-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Дженнаро Гаттузо
Голы
90+4′ Карлос Хоакин Корреа 11
79 Франк Кессье (Д. Калабрия) 78′
Составы
Томас Стракоша 1
Фортуна дос Сантос Уоллас 13
Франческо Ачерби 33
Адам Марушич 77
Марко Пароло 16
Сенад Лулич 19
Милан Бадель 25
Чиро Иммобиле 17
82′ Штефан Раду 26
Фелипе Кайседо 20
65′ Ромеро Луис Альберто 10
Джордан Лукаку 5
33′ 65′ Сергей Милинкович-Савич 21
Карлос Хоакин Корреа 11
99 Джанлуиджи Доннарумма 86′
2 Давиде Калабрия
17 Кристиан Сапата
20 Иньяцио Абате
68 Рикардо Родригес
14 Темуе Бакайоко
79 Франк Кессье
8 Хесус Хоакин Сусо
10 Хакан Чалханоглу
11 Фабио Борини
63 Патрик Кутроне
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 4
9 Угловые 4
11 Фолы 4
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
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