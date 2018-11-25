«Милан» упустил победу в матче с «Лацио», пропустив в концовке
В матче 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.
В матче 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1.
«Милан» открыл счёт на 78-й минуте благодаря точному удару ивуарийского хавбека Франка Кессье, однако хозяевам удалось отыграться. На четвёртое компенсированной минуте гол забил аргентинский полузащитник Хоакин Корреа. Таким образом, «Лацио» продлил серию без поражений до трёх матчей (одна победа, две ничьи), а миланская команда не смогла одержать победу во второй встрече кряду (одна ничья, одно поражение).
«Милан» (22 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лацио» (23) — на четвёртой строчке.
|Симоне Индзаги
|Дженнаро Гаттузо
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|4
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)