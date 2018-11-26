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01:07 (мск), источник: ТАСС

«Палмейрас» в 10-й раз стал чемпионом Бразилии по футболу

ТАСС, 26 ноября. «Палмейрас» одержал победу над «Васко да Гама» со счетом 1:0 в гостевом матче 37-го тура первенства Бразилии по футболу и завоевал чемпионский титул.

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Источник: Reuters

Мяч на 72-й минуте забил Дейверсон.

«Палмейрас» за тур до конца чемпионата набрал 77 очков и на 5 очков опережает ближайшего преследователя — «Фламенго». «Палмейрас» в заключительном туре 2 декабря примет «Виторию».

Главным тренером «Палмейраса» является Луис Фелипе Сколари, приводивший сборную Бразилии к победе на чемпионате мира 2002 года. Самый титулованный клуб Бразилии «Палмейрас» в 10-й раз стал чемпионом страны, также команда трижды выигрывала Кубок Бразилии, один раз становилась победителем Кубка Либертадорес, самого престижного клубного турнира Южной Америки.

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