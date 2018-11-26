«Палмейрас» в 10-й раз стал чемпионом Бразилии по футболу

«Палмейрас» за тур до конца чемпионата набрал 77 очков и на 5 очков опережает ближайшего преследователя — «Фламенго». «Палмейрас» в заключительном туре 2 декабря примет «Виторию».

Главным тренером «Палмейраса» является Луис Фелипе Сколари, приводивший сборную Бразилии к победе на чемпионате мира 2002 года. Самый титулованный клуб Бразилии «Палмейрас» в 10-й раз стал чемпионом страны, также команда трижды выигрывала Кубок Бразилии, один раз становилась победителем Кубка Либертадорес, самого престижного клубного турнира Южной Америки.