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09:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Вильярреал» обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Соперник московского «Спартака» в Лиге Европы «Вильярреал» обыграл дома «Бетис» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вильярреала». Голы у победителей забили Жерар Морено (52-я минута) и Самуэль Чуквезе (54). В составе «Бетиса» отличился Джованни Ло Чельсо (90).

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«Вильярреал» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч команд, выступающих в группе G, состоялся 4 октября в Москве и завершился со счетом 3:3. Ответная игра пройдет 13 декабря в Испании.

Вильярреал 2:1
Первый тайм: 0:0
Бетис
25.11.2018, 22:45 основной раунд: 13-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Солар Кике Сетьен
Голы
52′ Херард Морено (С. Касорла) 7
54′ Самуэль Чиквуэзе (С. Касорла) 30
21 Джовани Ло Сельсо (С. Леон) 90′
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
Рамиро Фунес Мори 4
89′ Виктор Руис 6
Сантьяго Касерес 5
Пабло Форнальс 8
Санти Касорла 19
Самуэль Чиквуэзе 30
Альфонсо Педраса 16
67′ Перес Марио Гаспар 2
Мигелон 15
40′ Мануэль Тригерос 14
72′ Мануэль Морланес 28
79′ Херард Морено 7
Карлос Бакка 9
13 Пау Лопес
5 Марк Бартра
20 Хуниор Фирпо
23 Аисса Манди
6 Серхио Каналес 89′
14 Виллиам Карвалью
2 Франсис Герреро
16 Лорен Морон
4 Зухаир Феддаль 61′
11 Кристиан Тельо
18 Андрес Гуардадо 64′
21 Джовани Ло Сельсо
17 Санчес Родригес Хоакин 69′
7 Серхио Леон
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
8 Удары в створ 6
5 Угловые 4
15 Фолы 13
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Эдуардо Прието Иглесиас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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