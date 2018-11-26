«Вильярреал» обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Соперник московского «Спартака» в Лиге Европы «Вильярреал» обыграл дома «Бетис» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Соперник московского «Спартака» в Лиге Европы «Вильярреал» обыграл дома «Бетис» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вильярреала». Голы у победителей забили Жерар Морено (52-я минута) и Самуэль Чуквезе (54). В составе «Бетиса» отличился Джованни Ло Чельсо (90).
«Вильярреал» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч команд, выступающих в группе G, состоялся 4 октября в Москве и завершился со счетом 3:3. Ответная игра пройдет 13 декабря в Испании.
|Вильярреал
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Бетис
|Хавьер Кальеха
|Солар Кике Сетьен
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас (Испания)