«Вильярреал» обыграл «Бетис» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вильярреала». Голы у победителей забили Жерар Морено (52-я минута) и Самуэль Чуквезе (54). В составе «Бетиса» отличился Джованни Ло Чельсо (90).

«Вильярреал» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч команд, выступающих в группе G, состоялся 4 октября в Москве и завершился со счетом 3:3. Ответная игра пройдет 13 декабря в Испании.