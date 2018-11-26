Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Амьене, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Марселя» хет-трик сделал Флориан Товен (26-я, 80-я и 90-я минуты). Его одноклубник Димитри Пайет на 84-й минуте не реализовал пенальти. У хозяев отличился Бакайе Дибасси (8).