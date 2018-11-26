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09:12 (мск), источник: Р-Спорт

Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Футболисты «Марселя» в гостях победили «Амьен» в матче 14-го тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Амьене, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Марселя» хет-трик сделал Флориан Товен (26-я, 80-я и 90-я минуты). Его одноклубник Димитри Пайет на 84-й минуте не реализовал пенальти. У хозяев отличился Бакайе Дибасси (8).

«Марсель» с 25 очками занимает пятое место в чемпионате Франции, «Амьен» с 13 баллами идет 16-м.

Амьен 1:3
Первый тайм: 1:1
Марсель
25.11.2018, 23:00 основной раунд: 14-й тур Stade de la Licorne
Главные тренеры
Кристоф Пеллиссье Руди Гарсия
Голы
8′ Бакай Дибасси 12
26 Флориан Товен 26′
26 Флориан Товен 80′
26 Флориан Товен 90+1′
Нереализованные пенальти
10 Д. Пайет 84′
Составы
Режис Гюртнер 1
Принс-Дезир Гуано 2
Эмиль Крафт 4
Бакай Дибасси 12
83′ Жордан Лефор 25
Эдди Гнахоре 5
49′ Тома Монкондюи 6
Саман Годдос 7
Стивен Мендоса 10
85′ Алексис Блен 17
Паулу Энрике Гансу 8
62′ Хуан Ферней Отеро 11
Матье Бодмер 24
30 Стив Манданда
2 Хироки Сакаи
6 Жорже Пиреш Роланду 14′
23 Адиль Рами
8 Морган Сансон
17 Буна Сарр
26 Флориан Товен
27 Максим Лопес
5 Лукас Окампос 72′
10 Димитри Пайет 90′
4 Бубакар Камара
14 Клинтон Нжи 65′
28 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 21
3 Удары в створ 9
5 Угловые 8
14 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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