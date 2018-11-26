Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Футболисты «Марселя» в гостях победили «Амьен» в матче 14-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Футболисты «Марселя» в гостях победили «Амьен» в матче 14-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Амьене, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Марселя»
«Марсель» с 25 очками занимает пятое место в чемпионате Франции, «Амьен» с 13 баллами идет 16-м.
|Кристоф Пеллиссье
|Руди Гарсия
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|21
|3
|Удары в створ
|9
|5
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Жером Мигельгорри (Франция)