«Обригадо, Исаэль». Боранбаев попрощался с лидером «Кайрата»
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев обратился к бывшему полузащитнику алматинской команды Исаэлю Барбозе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев обратился к бывшему полузащитнику алматинской команды Исаэлю Барбозе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Obrigado, Исаэль», — подписал Боранбаев совместное фото с бразильским футболистом.
Накануне стало известно, что Исаэль покинул «Кайрат», за который выступал с 2014 года. За пять лет он сыграл за «Кайрат» 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 голевыми передачами. За это время бразилец четырежды становился серебряным и один раз бронзовым медалистом чемпионата, а также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.
Отметим, что Исаэль покинул алматинский клуб в связи с завершением контракта. До «Кайрата» бразилец выступал за российский «Краснодар», португальский «Насиональ» и турецкий «Гиренсунспор», а на родине защищал цвета «Форталезы», «Коритибы», «Спорт Ресифи» и родного «Гремио».