«Обригадо, Исаэль». Боранбаев попрощался с лидером «Кайрата»

Накануне стало известно, что Исаэль покинул «Кайрат», за который выступал с 2014 года. За пять лет он сыграл за «Кайрат» 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 голевыми передачами. За это время бразилец четырежды становился серебряным и один раз бронзовым медалистом чемпионата, а также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.