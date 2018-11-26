Кого помимо Шпилевского рассматривал «Кайрат» на пост главного тренера
Алматинский «Кайрат» до назначения главным тренером Алексея Шпилевского рассматривал ряд кандидатов на эту должность.
Алматинский «Кайрат» до назначения главным тренером Алексея Шпилевского рассматривал ряд кандидатов на эту должность.
По информации Vesti.kz алматинскую команду могли возглавить Станимир Стойлов, а также Владимир Вайсс. Третьим кандидатом был исполнявший обязанности главного тренера после отставки Карлоса Алоса Андрей Карпович.
Самый успешный тренер Казахстана Стойлов, ныне тренирующий сборную страны, предпочел продолжить работу в национальной команде. Под его руководством сборная Казахстана заняла второе место в своей группе Лиги наций, пропустив вперед Грузию, которую возглавляет Вайсс.
От варианта возвращения Вайсса в «Кайрат» руководство клуба отказалось, хотя словацкий специалист был одно время даже приоритетной целью для алматинцев. С 2013 по 2015 годы он уже тренировал «Кайрат», однако чемпионом Казахстана при нем алматинцы не стали.
Что касается Карповича, то низкие результаты «Кайрата» в заключительных турах чемпионата и непродолжительный срок самостоятельной работы помешали ему утвердиться в качестве полноценного наставника.
Напомним, что 25 ноября «Кайрат» официально представил нового главного тренера Алексея Шпилевского. В штаб 30-летнего белоруса вошли два его ассистента — Христос Пападопоулос и Томми Яниген.
Срок контракт Шпилевского с «Кайратом» и другие детали соглашения пока не сообщаются. Не уточняется, останется ли в команде