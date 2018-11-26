Кого помимо Шпилевского рассматривал «Кайрат» на пост главного тренера

По информации Vesti.kz алматинскую команду могли возглавить Станимир Стойлов, а также Владимир Вайсс. Третьим кандидатом был исполнявший обязанности главного тренера после отставки Карлоса Алоса Андрей Карпович.

Самый успешный тренер Казахстана Стойлов, ныне тренирующий сборную страны, предпочел продолжить работу в национальной команде. Под его руководством сборная Казахстана заняла второе место в своей группе Лиги наций, пропустив вперед Грузию, которую возглавляет Вайсс.

От варианта возвращения Вайсса в «Кайрат» руководство клуба отказалось, хотя словацкий специалист был одно время даже приоритетной целью для алматинцев. С 2013 по 2015 годы он уже тренировал «Кайрат», однако чемпионом Казахстана при нем алматинцы не стали.

Что касается Карповича, то низкие результаты «Кайрата» в заключительных турах чемпионата и непродолжительный срок самостоятельной работы помешали ему утвердиться в качестве полноценного наставника.

Напомним, что 25 ноября «Кайрат» официально представил нового главного тренера Алексея Шпилевского. В штаб 30-летнего белоруса вошли два его ассистента — Христос Пападопоулос и Томми Яниген.