СМИ: Игуаин может стать игроком «Челси»

По данным издания, аргентинский форвард ждет звонка от главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо на вопрос об уходе Игуаине ответил: «Я так не думаю».

Напомним, Игуаин стал игроком «Милана» 2 августа 2018 года. До этого 30-летний аргентинец был игроком «Наполи» с 2013 по 2016 год, а затем перешел в «Ювентус».