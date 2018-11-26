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09:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Игуаин может стать игроком «Челси»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин может перейти в «Челси», информирует Corriere dello Sport.

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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, аргентинский форвард ждет звонка от главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо на вопрос об уходе Игуаине ответил: «Я так не думаю».

Напомним, Игуаин стал игроком «Милана» 2 августа 2018 года. До этого 30-летний аргентинец был игроком «Наполи» с 2013 по 2016 год, а затем перешел в «Ювентус».

В текущем сезоне форвард провел 13 матчей за «Милан», забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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