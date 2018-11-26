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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлен лучший игрок КПЛ сезона-2018

Профессиональная футбольная лига Казахстана назвала лучшего игрока сезона 2018 года. Он определялся на основании голосования среди руководителей футбольных клубов, главных тренеров, а также капитанов команд.

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Каждый из респондентов на свой взгляд называл тройку лучших. Далее в зависимости от мест игроку присваивались баллы: три балла — за первое место, два балла — за второе место, один балл — за третье место.

В итоге, убедительную победу в номинации «Лучший игрок премьер-лиги-2018» одержал полузащитник «Актобе» Маркос Пиззелли, набравший 69 баллов. С 18 забитыми мячами он стал лучшим бомбардиром КПЛ-2018.

Топ-3 лучших футболистов:

1. Маркос Пиззелли, «Актобе» — 69 баллов;
2. Марин Томасов, «Астана» — 41 балл;
3. Бауыржан Исламхан, «Кайрат» — 24 балла.

Актобе
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