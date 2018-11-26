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11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Состоялись первые полуфинальные матчи MLS

В MLS состоялись первые финальные встречи конференций, которые также являются полуфиналами лиги.

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В первом матче «Атланта Юнайтед» на домашнем стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» разгромила «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 3:0.

Хозяева открыли счёт на 32-й минуте усилиями Хосефа Мартинеса. Уже во втором тайме, на 71-й минуте преимущество «Атланты» удвоил Франко Эскобар. В добавленное к матчу время Эктор Вильяльба довёл счёт до разгромного, зафиксировав победу своей команды.

Во втором матче встречались «Портленд Тимберс» и «Спортинг Канзас-Сити». Игра прошла на арене «Провайденс Парк» в Портленде и завершилась со счётом 0:0.

Ответные встречи команд состоятся 30 ноября.

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