Состоялись первые полуфинальные матчи MLS

В первом матче «Атланта Юнайтед» на домашнем стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» разгромила «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 3:0.



Хозяева открыли счёт на 32-й минуте усилиями Хосефа Мартинеса. Уже во втором тайме, на 71-й минуте преимущество «Атланты» удвоил Франко Эскобар. В добавленное к матчу время Эктор Вильяльба довёл счёт до разгромного, зафиксировав победу своей команды.