«ПСЖ» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Как сообщает Daily Mail, руководство французского клуба планирует переманить испанского голкипера в команду, предложив ему максимально выгодные финансовые условия. Боссы «ПСЖ» готовы подписать с 28-летним футболистом контракт, по которому он за четыре года заработает более € 67 млн (около € 17 млн в год, € 338 тыс. в неделю), что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём в мире.



Ранее сообщалось, что де Хеа отказывается продлевать соглашение с «Манчестер Юнайтед», которое истекает следующим летом и включает опцию продления на год. При этом СМИ также утверждали, что клуб определился с заменой испанцу на случай его ухода.