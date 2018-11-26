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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером в мире

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в стане чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен».

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Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, руководство французского клуба планирует переманить испанского голкипера в команду, предложив ему максимально выгодные финансовые условия. Боссы «ПСЖ» готовы подписать с 28-летним футболистом контракт, по которому он за четыре года заработает более € 67 млн (около € 17 млн в год, € 338 тыс. в неделю), что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём в мире.

Ранее сообщалось, что де Хеа отказывается продлевать соглашение с «Манчестер Юнайтед», которое истекает следующим летом и включает опцию продления на год. При этом СМИ также утверждали, что клуб определился с заменой испанцу на случай его ухода.

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