«Он футбола в жизни не видел нормального». Что известно о новом 30-летнем тренере «Кайрата»
В предыдущем клубе он продержался 1,5 месяца.
В предыдущем клубе он продержался 1,5 месяца.
25 ноября 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский был представлен в качестве нового главного тренера «Кайрата». Более подробно о нем рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Алексей Шпилевский — сын известного футбольного агента Николая Шпилевского, долгие годы сотрудничавшего с шестикратным лучшим футболистом Беларуси Александром Глебом.
Ранее отмечалось, что Алексей играл на позиции опорного полузащитника, выступал в составе молодежной команды немецкого «Штутгарта». Приглашался в сборные Беларуси различных возрастов, принял участие в юношеском чемпионате Европы 2005 года. Однако
В 2011 году получил тренерскую лицензию категории «А» и стал самым молодым ее обладателем в Германии. Тренерскую карьеру начинал в академии «Штутгарта». С 2013 по 2018 год работал тренером академии «РБ Лейпциг».
Летом немного проработал в Беларуси, где 29 июня возглавил брестское «Динамо», контракт подписывался до 2020 года. Формально в должности главного тренера пребывал Сергей Ковальчук, но командой руководил Шпилевский, который в декабре планировал пройти обучение на тренерскую лицензию категории PRO. Но в «Динамо» Шпилевский продержался 1,5 месяца, под его руководством брестский клуб провел семь матчей, в которых одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения.
Его уход из клуба стал следствием разгоревшегося скандала с Артемом Милевским, Алексеем Гавриловичем и Павлом Савицким. Все трое попались на нарушении режима. В итоге, с первыми двумя динамовцы расстались, а третьего простили. Все бы ничего, но они были лидерами команды: Милевский — лучший распасовщик, Гаврилович — капитан клуба, Савицкий — лучший бомбардир.
Поэтому неудивительно, что болельщики
Сам Милевский заявил, что тренер с первых дней хотел изгнать его из команды.
«Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще
Справедливости ради стоит сказать, что Милевский (на снимке) — неоднозначная в футболе фигура, склонная к разладу коллектива. А, если бы Шпилевский в той ситуации проявил гибкость, то тренера обвинили бы в слабости, что естественно сказалось бы на его авторитете. С другой стороны, с игроками из постсоветского пространства нянчиться нельзя, чего, конечно, не нужно делать и в «Кайрате».
Хотя многие казахстанские болельщики называют нового тренера «Кайрата» очередным «физруком», на что Шпилевский должен будет парировать результатами в следующем сезоне, в противном случае попадет в «опалу» и будет отправлен в отставку. Однако не будем забегать вперед, сезон — покажет что к чему, вдруг у молодого специалиста все получится.