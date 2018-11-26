«Он футбола в жизни не видел нормального». Что известно о новом 30-летнем тренере «Кайрата»

25 ноября 30-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский был представлен в качестве нового главного тренера «Кайрата». Более подробно о нем рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Алексей Шпилевский — сын известного футбольного агента Николая Шпилевского, долгие годы сотрудничавшего с шестикратным лучшим футболистом Беларуси Александром Глебом.

Ранее отмечалось, что Алексей играл на позиции опорного полузащитника, выступал в составе молодежной команды немецкого «Штутгарта». Приглашался в сборные Беларуси различных возрастов, принял участие в юношеском чемпионате Европы 2005 года. Однако из-за серьезной травмы спины был вынужден на раннем этапе завершить карьеру футболиста.

В 2011 году получил тренерскую лицензию категории «А» и стал самым молодым ее обладателем в Германии. Тренерскую карьеру начинал в академии «Штутгарта». С 2013 по 2018 год работал тренером академии «РБ Лейпциг».

Летом немного проработал в Беларуси, где 29 июня возглавил брестское «Динамо», контракт подписывался до 2020 года. Формально в должности главного тренера пребывал Сергей Ковальчук, но командой руководил Шпилевский, который в декабре планировал пройти обучение на тренерскую лицензию категории PRO. Но в «Динамо» Шпилевский продержался 1,5 месяца, под его руководством брестский клуб провел семь матчей, в которых одержал две победы, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения.

Его уход из клуба стал следствием разгоревшегося скандала с Артемом Милевским, Алексеем Гавриловичем и Павлом Савицким. Все трое попались на нарушении режима. В итоге, с первыми двумя динамовцы расстались, а третьего простили. Все бы ничего, но они были лидерами команды: Милевский — лучший распасовщик, Гаврилович — капитан клуба, Савицкий — лучший бомбардир.

Поэтому неудивительно, что болельщики по-разному отреагировали на произошедшее, многие из них стали на сторону игроков, так как они, по их мнению, определяли результат команды. Был даже проведен опрос, в котором 54,08 процента голосовавших поддержали футболистов, 38,57 — Шпилевского, 10,82 — руководство клуба.

Сам Милевский заявил, что тренер с первых дней хотел изгнать его из команды.

«Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья. Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи — это, считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды… При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии “Лейпцига”. И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал — это бестактность. А по отношению к людям — просто некрасиво. Какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии “Лейпцига”? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального», — приводил тогда слова Милевского by.tribuna.com.

Справедливости ради стоит сказать, что Милевский (на снимке) — неоднозначная в футболе фигура, склонная к разладу коллектива. А, если бы Шпилевский в той ситуации проявил гибкость, то тренера обвинили бы в слабости, что естественно сказалось бы на его авторитете. С другой стороны, с игроками из постсоветского пространства нянчиться нельзя, чего, конечно, не нужно делать и в «Кайрате».