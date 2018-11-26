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12:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер чемпион СССР в составе киевского «Динамо» Виктор Каневский

Скончался бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Каневский.

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Об этом в своем Фейсбуке сообщил журналист и писатель Дэви Аркадьев. Каневскому было 82 года.

В 1961 году он вместе с «Динамо» выиграл чемпионат СССР, в 1964-м — Кубок СССР. Провел пять матчей за сборную СССР. Тренировал запорожский «Металлург», харьковский «Металлист», «Буковину», «Днепр» и «Динамо» (Ирпень), работал помощником главного тренера «Пахтакора» и «Таврии». С 1988 года проживал в США.

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