Дембеле может быть включен в сделку по возвращению Неймара в «Барселону»

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Отмечается, что француз обратился к руководству с просьбой отпустить его уже в январе. Тем более, в «Барселоне» недовольны поведением и проблемами с дисциплиной у Дембеле.

Неймар, как не раз сообщалось ранее, также недоволен положением вещей в «ПСЖ» и хочет назад в «Барселону».

Ранее появилась информация, что каталонцы потребовали от Неймара самостоятельных шагов для возвращения в клуб.

Кроме того, по информации СМИ, в услугах Дембеле заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал"​.

​Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом мира. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в составе команды, в которых забил 28 мячей.