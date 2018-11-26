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12:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дембеле может быть включен в сделку по возвращению Неймара в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может быть включен в сделку по возвращению нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб, информирует goal.com.

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Источник: Reuters

Отмечается, что француз обратился к руководству с просьбой отпустить его уже в январе. Тем более, в «Барселоне» недовольны поведением и проблемами с дисциплиной у Дембеле.

Неймар, как не раз сообщалось ранее, также недоволен положением вещей в «ПСЖ» и хочет назад в «Барселону».

Ранее появилась информация, что каталонцы потребовали от Неймара самостоятельных шагов для возвращения в клуб.

Кроме того, по информации СМИ, в услугах Дембеле заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал"​.

​Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом мира. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в составе команды, в которых забил 28 мячей.

Вместе с парижанами Неймар выиграл все французские трофеи за год. Несмотря на это, игрок не совсем доволен переходом в «ПСЖ» и хотел бы уйти из команды.

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