«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

Итальянский клуб начал активно изучать европейский рынок в связи с большим количеством серьёзных травм в команде в последние месяцы. В список целей россонери попали защитники Гари Кэхилл и Андреас Кристенсен, а также полузащитник Сеск Фабрегас. По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.



При этом уточняется, что у Кэхилла и Фабрегаса истекают контракты уже следующим летом, и россонери не придётся сильно тратиться на их приобретение зимой. Кристенсен в свою очередь с большой вероятностью отправится в аренду, поскольку в нынешнем сезоне не получает достаточного количества игрового времени.