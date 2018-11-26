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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

Руководство «Милана» намерено в зимнее трансферное окно усилиться сразу тремя игроками лондонского «Челси», сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

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Итальянский клуб начал активно изучать европейский рынок в связи с большим количеством серьёзных травм в команде в последние месяцы. В список целей россонери попали защитники Гари Кэхилл и Андреас Кристенсен, а также полузащитник Сеск Фабрегас. По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.

При этом уточняется, что у Кэхилла и Фабрегаса истекают контракты уже следующим летом, и россонери не придётся сильно тратиться на их приобретение зимой. Кристенсен в свою очередь с большой вероятностью отправится в аренду, поскольку в нынешнем сезоне не получает достаточного количества игрового времени.

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