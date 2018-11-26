«Ривер Плейт» просит болельщиков сохранить билеты на матч с «Бокой Хуниорс»
«Ривер Плейт призвал болельщиков сохранить билеты на ответный матч финала Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс».
«Ривер Плейт призвал болельщиков сохранить билеты на ответный матч финала Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс».
В клубе уверены, что игра пройдет в присутствии зрителей.
— Мы просим болельщиков сохранить билеты, которые будут действительны для входа на «Монументаль» в день, который назначит КОНМЕБОЛ для проведения матча, — цитирует заявление клуба El Universal.
Президент «Ривера» Родольфо Д'Онофрио, заявил, что он не сомневается, что игра пройдет на домашнем стадионе команды и в присутствии зрителей. Напомним, матч был перенесен на неопределенный срок