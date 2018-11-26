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12:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ривер Плейт» просит болельщиков сохранить билеты на матч с «Бокой Хуниорс»

«Ривер Плейт призвал болельщиков сохранить билеты на ответный матч финала Кубка Либертадорес против «Боки Хуниорс».

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В клубе уверены, что игра пройдет в присутствии зрителей.

— Мы просим болельщиков сохранить билеты, которые будут действительны для входа на «Монументаль» в день, который назначит КОНМЕБОЛ для проведения матча, — цитирует заявление клуба El Universal.

Президент «Ривера» Родольфо Д'Онофрио, заявил, что он не сомневается, что игра пройдет на домашнем стадионе команды и в присутствии зрителей. Напомним, матч был перенесен на неопределенный срок из-за беспорядков перед игрой. Первый матч финала завершился вничью — 2:2.

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