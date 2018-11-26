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13:08 (мск), источник: ТАСС

ФК «Барселона» — первый спортивный клуб, зарплата игроков которого превысила 10 млн в год

ТАСС, 26 ноября. Испанский футбольный клуб «Барселона» стал первой в истории спортивной командой на планете, средняя ежегодная зарплата представителей которой превысила ?10 млн (€11,3 млн). Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на данные Global Sports Salaries Survey.

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Источник: Reuters

Эксперты отслеживали уровень зарплаты в 349 командах восьми видов спорта в 13 странах. В нынешнем сезоне «Барселона», как указывается в исследовании, в среднем потратит на зарплату каждого из 23 игроков команды 10,45 млн (€11,8 млн) перед выплатой бонусов, что на треть больше, чем в предыдущем. Подобный рост расходов на зарплату связан с заключением нового контракта с Лионелем Месси. Увеличению затрат по этой статье поспособствовало и заключение целого ряда других контрактов.

Второе место в этом списке занимает испанский «Реал». Футболисты мадридского клуба зарабатывают в среднем 8,1 млн (€9,14 млн). Следующие шесть мест занимают клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Оклахома» (третье место) выплачивает игрокам в среднем 7,85 млн (€8,8 млн), а «Голден Стэйт» (4) — 7.82 млн (€8,8 млн).

Лучшим в этом списке среди британских футбольных клубов является «Манчестер Юнайтед» (10) — 6.53 млн (€7,3 млн). Ступенькой выше в этом рейтинге — итальянский «Ювентус» (6,7 млн, €7,5 млн), который взлетел с 32-го места на девятое благодаря заключению контракта с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Согласно опросу, чемпионат Англии остается самым богатым высшим футбольным дивизионом. Игроки английского первенства ежегодно получают в среднем 2,9 млн (€3,3 млн). На второй строчке располагается чемпионат Испании — 2,2 млн (€2,4 млн), на третьей — чемпионат Италии — 1,5 млн (€1,69 млн).

Согласно сообщению швейцарской аналитической компании Swiss Ramble, «Барселона» потратила на зарплаты игроков в прошлом сезоне €487 млн — больше всех в мире. При этом отмечается, что ведомость каталонского клуба по сравнению с прошлым годом увеличилась на €147 млн и доросла до 70% от бюджета (сезоном ранее было 52%). На втором месте в списке команд с самым большим зарплатным фондом находится испанский «Реал», который потратил на €92 млн меньше. Далее идут английские «Манчестер Юнайтед» (€337 млн) и «Манчестер Сити» (€296 млн).

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