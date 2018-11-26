Санетти подтвердил назначение Маротты на пост спортивного директора «Интера»
Бывший защитник «Интера» Хавьер Санетти, занимающий должность
Бывший защитник «Интера» Хавьер Санетти, занимающий должность
Ранее Маротта занимал аналогичную должность в «Ювентусе».
«Мы говорим о директоре с огромным опытом и знаниями. Он присоединится к руководству нашей команды и будет способствовать росту “Интера”. Владельцы клуба не планируют отказываться от проекта. Я недавно побывал в Китае и пообщался с ними. Они строят амбициозные планы и не планируют останавливаться. Виден прогресс и в игре команды. Важно, чтобы мы вели активную работу и за пределами поля», — цитирует Санетти Sky Sport Italia.
61-летний Маротта покинул «Ювентус» в конце сентября по решению руководства туринского клуба, проработав в Турине в течение восьми лет. За этот период клуб семь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.