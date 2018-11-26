Санетти подтвердил назначение Маротты на пост спортивного директора «Интера»

«Мы говорим о директоре с огромным опытом и знаниями. Он присоединится к руководству нашей команды и будет способствовать росту “Интера”. Владельцы клуба не планируют отказываться от проекта. Я недавно побывал в Китае и пообщался с ними. Они строят амбициозные планы и не планируют останавливаться. Виден прогресс и в игре команды. Важно, чтобы мы вели активную работу и за пределами поля», — цитирует Санетти Sky Sport Italia.