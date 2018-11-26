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13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Санетти подтвердил назначение Маротты на пост спортивного директора «Интера»

Бывший защитник «Интера» Хавьер Санетти, занимающий должность вице-президента миланского клуба, подтвердил информацию о скором назначении на пост спортивного директора Джузеппе Маротты.

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Ранее Маротта занимал аналогичную должность в «Ювентусе».

«Мы говорим о директоре с огромным опытом и знаниями. Он присоединится к руководству нашей команды и будет способствовать росту “Интера”. Владельцы клуба не планируют отказываться от проекта. Я недавно побывал в Китае и пообщался с ними. Они строят амбициозные планы и не планируют останавливаться. Виден прогресс и в игре команды. Важно, чтобы мы вели активную работу и за пределами поля», — цитирует Санетти Sky Sport Italia.

61-летний Маротта покинул «Ювентус» в конце сентября по решению руководства туринского клуба, проработав в Турине в течение восьми лет. За этот период клуб семь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

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