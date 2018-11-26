Bild: Венгер может заменить Нико Ковача в «Баварии»

Источник: Reuters

Согласно данным источника, который не раз первым сообщал наиболее важные новости из стана мюнхенского гранда, многие игроки «Баварии» выразили вотум недоверия Нико Ковачу, который занял пост главного тренера команды минувшим летом. Они открыто заявили о своей позиции президенту клуба Ули Хеннесу.

Арсен Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял лондонский «Арсенал», с которым трижды выигрывал чемпионат Англии и семь раз — Кубок страны. Ранее он приводил «Монако» к победе во французском первенстве.

Отметим, что уроженец Эльзаса Венгер свободно владеет немецким языком.