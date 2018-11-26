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14:52 (мск), источник: Советский спорт

Bild: Венгер может заменить Нико Ковача в «Баварии»

По информации немецкого таблоида Bild, новым главным тренером «Баварии» уже на этой неделе может стать 69-летний Арсен Венгер.

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Источник: Reuters

Согласно данным источника, который не раз первым сообщал наиболее важные новости из стана мюнхенского гранда, многие игроки «Баварии» выразили вотум недоверия Нико Ковачу, который занял пост главного тренера команды минувшим летом. Они открыто заявили о своей позиции президенту клуба Ули Хеннесу.

Арсен Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял лондонский «Арсенал», с которым трижды выигрывал чемпионат Англии и семь раз — Кубок страны. Ранее он приводил «Монако» к победе во французском первенстве.

Отметим, что уроженец Эльзаса Венгер свободно владеет немецким языком.

В данный момент «Бавария» занимает лишь пятую строчку в турнирной таблицы бундеслиги, отставая от лидирующей в турнире дортмундской «Боруссии» на 9 очков.

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