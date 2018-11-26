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17:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин рассказал владельцу «Монако» о трудностях адаптации в клубе

Полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым на воскресной тренировке.

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22-летний россиянин сообщил, что общается с одноклубниками на английском языке. Видео беседы опубликовала пресс-служба «Монако».

— Уже намного лучше себя чувствую, — сказал Головин. — Первое время было тяжело, но сейчас уже со всеми ребятами познакомился, с тренером. Английский немного знаю — общаюсь с ребятами на нем. Французский учу, но общаться пока не могу. Надеюсь, будет продвижение дальше.

Травма? Я восстановился. Сейчас все нормально, никаких болей не чувствую. Быт? Никаких сложностей нет в бытовом плане.

Головин перешел в «Монако» 27 июля 2018 года, подписав пятилетний котракт. В текущем сезоне он провел 10 матчей за монегасков и отметился одной результативной передачей.

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