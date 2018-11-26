Головин рассказал владельцу «Монако» о трудностях адаптации в клубе

— Уже намного лучше себя чувствую, — сказал Головин. — Первое время было тяжело, но сейчас уже со всеми ребятами познакомился, с тренером. Английский немного знаю — общаюсь с ребятами на нем. Французский учу, но общаться пока не могу. Надеюсь, будет продвижение дальше.