Головин рассказал владельцу «Монако» о трудностях адаптации в клубе
Полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым на воскресной тренировке.
Полузащитник «Монако» Александр Головин встретился с владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым на воскресной тренировке.
22-летний россиянин сообщил, что общается с одноклубниками на английском языке. Видео беседы опубликовала
— Уже намного лучше себя чувствую, — сказал Головин. — Первое время было тяжело, но сейчас уже со всеми ребятами познакомился, с тренером. Английский немного знаю — общаюсь с ребятами на нем. Французский учу, но общаться пока не могу. Надеюсь, будет продвижение дальше.
Травма? Я восстановился. Сейчас все нормально, никаких болей не чувствую. Быт? Никаких сложностей нет в бытовом плане.
Головин перешел в «Монако» 27 июля 2018 года, подписав пятилетний котракт. В текущем сезоне он провел 10 матчей за монегасков и отметился одной результативной передачей.