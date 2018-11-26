В Италии тренера удалили за празднование гола. Опять
Радоваться в добавленное время запрещено.
Радоваться в добавленное время запрещено.
В Италии у Симоне Индзаги противоречивая репутация. Он прекрасный тактик, но постоянными жалобами на вселенскую несправедливость надоел даже собственному руководству. Людей, которые постоянно жалуются, никто не любит, но,
В новом сезоне грубых судейских ошибок, которые стоили «Лацио» очков, не было. Зато уже есть удаление тренера, которое довольно трудно объяснить. Во время матча с «Миланом» Индзаги вёл себя эмоционально, несколько раз высказывая претензии главному арбитру Луке Банти и резервному судье. Но удалён он был не за это, а за радость после гола на 94-й минуте.
На протяжении игры «Лацио» владел преимуществом. К 80-й минуте хозяева пробили по воротам Доннаруммы 17 раз. Бадель, Иммобиле и
Но через несколько минут
Я не понимал, почему меня удалили. Потом мне объяснили причину. Судья сказал, что я вышел за пределы технической зоны — после этого я покинул поле и извинился перед судьёй. Я был полностью увлечён игрой и, наверное, реагировал слишком эмоционально, потому что мы проигрывали матч, в котором не заслужили поражения.
То есть, тренера удалили за то, что он выбежал за пределы технической зоны, празднуя гол своей команды? На 94-й минуте? Вы можете вспомнить
Это действительно трудная задача, поэтому вот подсказка. Тренера уже удаляли за празднование гола. И даже в этом сезоне. Самое странное, что это случилось в Италии.
Тренера «Интера» Лучано Спаллетти удалили в конце матча с «Сампдорией», когда его команда забила победный гол. Матч закончился со счётом 1:0, забил Марцело Брозович на 94-й минуте. До этого арбитр Марко Гуида дважды на засчитывал голы «Интера». На гол Брозовича Спаллетти отреагировал эмоционально: закричал «Гооооол» перед камерой. Вот, как это выглядело.
Это удаление. Хотя, в правилах ничего такого нет. Я закричал, потому что это был очень важный гол. Но судьи сказали, что я веду себя слишком эмоционально и удалили меня.
Так почему Спаллетти показали красную карточку? Сам он так и не понял и назвал это решение «опасным прецедентом», который создаёт возможности для различной интерпретации одинаковых эпизодов в будущем. На новостном сайте Fcinternews, посвящённом миланскому клубу, высказали интересное предположение. Что резервный арбитр Марко Пиччинини, который стоял за камерой, решил, что Спаллети кричит на него и сообщил по аудиосвязи главному.
Найти вменяемые объяснения для обоих наказаний довольно трудно, приходится напрягать фантазию. Обе красные карточки были показаны после голов на 94-й минуте. Возможно, причина не в том, что именно делают тренеры, а в том, когда они это делают?
Кирилл Хаит
|Симоне Индзаги
|Дженнаро Гаттузо
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|4
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)