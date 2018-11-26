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21:03 (мск), источник: Чемпионат.com

В Италии тренера удалили за празднование гола. Опять

Радоваться в добавленное время запрещено.

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Источник: AFP 2018

В Италии у Симоне Индзаги противоречивая репутация. Он прекрасный тактик, но постоянными жалобами на вселенскую несправедливость надоел даже собственному руководству. Людей, которые постоянно жалуются, никто не любит, но, вообще-то, повод для недовольства у Индзаги есть: в прошлом сезоне «Лацио» больше всех в Италии пострадал от судейских ошибок, зимой болельщики даже призывали клуб сняться с чемпионата.

В новом сезоне грубых судейских ошибок, которые стоили «Лацио» очков, не было. Зато уже есть удаление тренера, которое довольно трудно объяснить. Во время матча с «Миланом» Индзаги вёл себя эмоционально, несколько раз высказывая претензии главному арбитру Луке Банти и резервному судье. Но удалён он был не за это, а за радость после гола на 94-й минуте.

На протяжении игры «Лацио» владел преимуществом. К 80-й минуте хозяева пробили по воротам Доннаруммы 17 раз. Бадель, Иммобиле и Милинкович-Савич упустили моменты в первом тайме, Луис Альберто и Лукаку — после перерыва. Но на 80-й минуте вперёд вышел «Милан». Обидный гол: Кэссье бил с линии штрафной, мяч попал в руку защитнику «Лацио» Уоллесу, изменил направление и влетел в угол ворот. В оставшееся время «Лацио» устроил штурм, нанёс четыре удара по воротам и в добавленное время после удара Хоакина Корреа вырвал ничью. Он бросился праздновать гол к запасным, началось столпотворение. А когда оно закончилось, арбитр Лука Банти показал тренеру «Лацио» красную карточку. Тот сразу даже не понял, что его удаляют. А когда понял — вышел из себя и долго отказывался уйти. «Я не уйду», — кричал Индзаги судье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но через несколько минут всё-таки ушёл — когда ему объяснили, за что красная. После матча Индзаги извинился.

Я не понимал, почему меня удалили. Потом мне объяснили причину. Судья сказал, что я вышел за пределы технической зоны — после этого я покинул поле и извинился перед судьёй. Я был полностью увлечён игрой и, наверное, реагировал слишком эмоционально, потому что мы проигрывали матч, в котором не заслужили поражения.
Симоне Индзаги
главный тренер «Лацио»

То есть, тренера удалили за то, что он выбежал за пределы технической зоны, празднуя гол своей команды? На 94-й минуте? Вы можете вспомнить что-то подобное?

Это действительно трудная задача, поэтому вот подсказка. Тренера уже удаляли за празднование гола. И даже в этом сезоне. Самое странное, что это случилось в Италии.

Тренера «Интера» Лучано Спаллетти удалили в конце матча с «Сампдорией», когда его команда забила победный гол. Матч закончился со счётом 1:0, забил Марцело Брозович на 94-й минуте. До этого арбитр Марко Гуида дважды на засчитывал голы «Интера». На гол Брозовича Спаллетти отреагировал эмоционально: закричал «Гооооол» перед камерой. Вот, как это выглядело.

Во время загрузки произошла ошибка.
Это удаление. Хотя, в правилах ничего такого нет. Я закричал, потому что это был очень важный гол. Но судьи сказали, что я веду себя слишком эмоционально и удалили меня.
Лучано Спаллетти
главный тренер «Интера»

Из-за дисквалификации он должен был пропустить матч с «Фиорентиной», но клуб подал апелляцию, и дисциплинарная комиссия не нашла причин для удаления.

Так почему Спаллетти показали красную карточку? Сам он так и не понял и назвал это решение «опасным прецедентом», который создаёт возможности для различной интерпретации одинаковых эпизодов в будущем. На новостном сайте Fcinternews, посвящённом миланскому клубу, высказали интересное предположение. Что резервный арбитр Марко Пиччинини, который стоял за камерой, решил, что Спаллети кричит на него и сообщил по аудиосвязи главному. Из-за этого недоразумения Лучано получил красную карточку. Это уже версия, но и она не объясняет, почему в итоге Спаллетти всё-таки пришлось платить штраф: с него сняли дисквалификацию, но штраф оставили в силе.

Найти вменяемые объяснения для обоих наказаний довольно трудно, приходится напрягать фантазию. Обе красные карточки были показаны после голов на 94-й минуте. Возможно, причина не в том, что именно делают тренеры, а в том, когда они это делают?

Кирилл Хаит

Лацио 1:1
Первый тайм: 0:0
Милан
25.11.2018, 20:00 основной раунд: 13-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Дженнаро Гаттузо
Голы
90+4′ Карлос Хоакин Корреа 11
13 Фортуна дос Сантос Уоллас 78′
Составы
Томас Стракоша 1
Фортуна дос Сантос Уоллас 13
Франческо Ачерби 33
Адам Марушич 77
Марко Пароло 16
Сенад Лулич 19
Милан Бадель 25
Чиро Иммобиле 17
82′ Штефан Раду 26
Фелипе Кайседо 20
65′ Ромеро Луис Альберто 10
Джордан Лукаку 5
33′ 65′ Сергей Милинкович-Савич 21
Карлос Хоакин Корреа 11
99 Джанлуиджи Доннарумма 86′
2 Давиде Калабрия
17 Кристиан Сапата
20 Иньяцио Абате
68 Рикардо Родригес
14 Темуе Бакайоко
79 Франк Кессье
8 Хесус Хоакин Сусо
10 Хакан Чалханоглу
11 Фабио Борини
63 Патрик Кутроне
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
9 Угловые 4
11 Фолы 4
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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