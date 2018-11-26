В Италии тренера удалили за празднование гола. Опять

Источник: AFP 2018

В Италии у Симоне Индзаги противоречивая репутация. Он прекрасный тактик, но постоянными жалобами на вселенскую несправедливость надоел даже собственному руководству. Людей, которые постоянно жалуются, никто не любит, но, вообще-то, повод для недовольства у Индзаги есть: в прошлом сезоне «Лацио» больше всех в Италии пострадал от судейских ошибок, зимой болельщики даже призывали клуб сняться с чемпионата.

В новом сезоне грубых судейских ошибок, которые стоили «Лацио» очков, не было. Зато уже есть удаление тренера, которое довольно трудно объяснить. Во время матча с «Миланом» Индзаги вёл себя эмоционально, несколько раз высказывая претензии главному арбитру Луке Банти и резервному судье. Но удалён он был не за это, а за радость после гола на 94-й минуте.

На протяжении игры «Лацио» владел преимуществом. К 80-й минуте хозяева пробили по воротам Доннаруммы 17 раз. Бадель, Иммобиле и Милинкович-Савич упустили моменты в первом тайме, Луис Альберто и Лукаку — после перерыва. Но на 80-й минуте вперёд вышел «Милан». Обидный гол: Кэссье бил с линии штрафной, мяч попал в руку защитнику «Лацио» Уоллесу, изменил направление и влетел в угол ворот. В оставшееся время «Лацио» устроил штурм, нанёс четыре удара по воротам и в добавленное время после удара Хоакина Корреа вырвал ничью. Он бросился праздновать гол к запасным, началось столпотворение. А когда оно закончилось, арбитр Лука Банти показал тренеру «Лацио» красную карточку. Тот сразу даже не понял, что его удаляют. А когда понял — вышел из себя и долго отказывался уйти. «Я не уйду», — кричал Индзаги судье.

Но через несколько минут всё-таки ушёл — когда ему объяснили, за что красная. После матча Индзаги извинился.

Я не понимал, почему меня удалили. Потом мне объяснили причину. Судья сказал, что я вышел за пределы технической зоны — после этого я покинул поле и извинился перед судьёй. Я был полностью увлечён игрой и, наверное, реагировал слишком эмоционально, потому что мы проигрывали матч, в котором не заслужили поражения. Симоне Индзаги главный тренер «Лацио»

То есть, тренера удалили за то, что он выбежал за пределы технической зоны, празднуя гол своей команды? На 94-й минуте? Вы можете вспомнить что-то подобное?

Это действительно трудная задача, поэтому вот подсказка. Тренера уже удаляли за празднование гола. И даже в этом сезоне. Самое странное, что это случилось в Италии.

Тренера «Интера» Лучано Спаллетти удалили в конце матча с «Сампдорией», когда его команда забила победный гол. Матч закончился со счётом 1:0, забил Марцело Брозович на 94-й минуте. До этого арбитр Марко Гуида дважды на засчитывал голы «Интера». На гол Брозовича Спаллетти отреагировал эмоционально: закричал «Гооооол» перед камерой. Вот, как это выглядело.

Это удаление. Хотя, в правилах ничего такого нет. Я закричал, потому что это был очень важный гол. Но судьи сказали, что я веду себя слишком эмоционально и удалили меня. Лучано Спаллетти главный тренер «Интера»

Из-за дисквалификации он должен был пропустить матч с «Фиорентиной», но клуб подал апелляцию, и дисциплинарная комиссия не нашла причин для удаления.

Так почему Спаллетти показали красную карточку? Сам он так и не понял и назвал это решение «опасным прецедентом», который создаёт возможности для различной интерпретации одинаковых эпизодов в будущем. На новостном сайте Fcinternews, посвящённом миланскому клубу, высказали интересное предположение. Что резервный арбитр Марко Пиччинини, который стоял за камерой, решил, что Спаллети кричит на него и сообщил по аудиосвязи главному. Из-за этого недоразумения Лучано получил красную карточку. Это уже версия, но и она не объясняет, почему в итоге Спаллетти всё-таки пришлось платить штраф: с него сняли дисквалификацию, но штраф оставили в силе.

Найти вменяемые объяснения для обоих наказаний довольно трудно, приходится напрягать фантазию. Обе красные карточки были показаны после голов на 94-й минуте. Возможно, причина не в том, что именно делают тренеры, а в том, когда они это делают?