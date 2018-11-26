Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри0
Торино0
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Сельта
Футбол. Зарубежный
25.11
Амьен1
Марсель3
Футбол. Еврокубки
27.11
ЦСКА
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
27.11
АЕК
Аякс
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
21:07 (мск), источник: Прессбол

Восемь голов Максима Скавыша после выхода на замену — рекорд для одного чемпионата страны

В недавнем матче высшей лиги с «Лучом» (4:1) форвард БАТЭ Максим Скавыш вновь был поднят из резерва — и снова отличился.

Наверх

У футболиста уже восемь таких голов — рекорд для одного чемпионата. Прежнее достижение (по семь мячей) принадлежало сразу троим игрокам: Сергею Полякову («Неман-Белкард», 2000), Артему Концевому (БАТЭ, 2001) и Николаю Рындюку («Динамо» Мн, 2003).

Во время загрузки произошла ошибка.

К тому же Скавыш поразил ворота 10-й раз в нынешнем чемпионате — и каждый из этих голевых ударов приходился на вторые таймы (больше всех). Теперь в высшелиговом активе Максима 75 (55+20) очков.

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 "Мамасынын баласы", "купили на AliExpress Black Friday", "клуб превратился в ясли", — болельщики "Кайрата" "тепло" встречают Алексея Шпилевского
Юрий Чиж. "А я от себя какие-то кирпичики оставлю..."
«Время жестоко»: что говорят о Медведевой не в России
Попасть в тройку: биатлонной сборной России поставили задачу
Свержение короля: чем закончатся проблемы Ковальчука в НХЛ?
Подсчитаны убытки российского футбола
ЦСКА одержал 13-ю победу подряд в Континентальной хоккейной лиге
Победитель матча за шахматную корону определится на тай-брейке
Стал известен напарник Квята в следующем сезоне Формулы-1
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь