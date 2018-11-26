Восемь голов Максима Скавыша после выхода на замену — рекорд для одного чемпионата страны

У футболиста уже восемь таких голов — рекорд для одного чемпионата. Прежнее достижение (по семь мячей) принадлежало сразу троим игрокам: Сергею Полякову («Неман-Белкард», 2000), Артему Концевому (БАТЭ, 2001) и Николаю Рындюку («Динамо» Мн, 2003).

К тому же Скавыш поразил ворота 10-й раз в нынешнем чемпионате — и каждый из этих голевых ударов приходился на вторые таймы (больше всех). Теперь в высшелиговом активе Максима 75 (55+20) очков.