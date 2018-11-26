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26 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Азар признался, что может покинуть «Челси» следующим летом

Нападающий «Челси» Эден Азар заявил, что может покинуть клуб следующим летом.

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Источник: Reuters

Основным претендентом на 27-летнего бельгийца считается «Реал».

— Если я не продлю контракт с «Челси», то, возможно, покину клуб, — приводит слова Азара Sky Sports. — В январе я не уеду: не стал бы этого делать из уважения к клубу и болельщикам. Но следующим летом это будет возможно. Также существует вероятность того, что я проведу всю карьеру в «Челси».

Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар провел 15 матчей за «Челси», забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.

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