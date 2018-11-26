Азар признался, что может покинуть «Челси» следующим летом

— Если я не продлю контракт с «Челси», то, возможно, покину клуб, — приводит слова Азара Sky Sports. — В январе я не уеду: не стал бы этого делать из уважения к клубу и болельщикам. Но следующим летом это будет возможно. Также существует вероятность того, что я проведу всю карьеру в «Челси».