Азар признался, что может покинуть «Челси» следующим летом
Нападающий «Челси» Эден Азар заявил, что может покинуть клуб следующим летом.
Нападающий «Челси» Эден Азар заявил, что может покинуть клуб следующим летом.
Основным претендентом на 27-летнего бельгийца считается «Реал».
— Если я не продлю контракт с «Челси», то, возможно, покину клуб, — приводит слова Азара Sky Sports. — В январе я не уеду: не стал бы этого делать из уважения к клубу и болельщикам. Но следующим летом это будет возможно. Также существует вероятность того, что я проведу всю карьеру в «Челси».
Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро.
В текущем сезоне Азар провел 15 матчей за «Челси», забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.